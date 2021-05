शम्मी कपूर की शादी को लेकर राइटर मनोज मुंतशिर का गलत बयान, मांगी माफी

इंडियन आइडल 12 में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया जा रहा है. इस सीजन में हर हफ्ते एक स्पेशल एपिसोड का आयोजन किया जाता है, जिसमें बॉलीवुड के अलग-अलग स्टार्स मेहमान के रूप में शिरकत करते हैं. बाईट वीकेंड इंडियन आइडल 12 के मंच पर मेहमान के रूप में लेखक मनोज मुंतशिर और अनु मलिक पहुंचे थे. इस दौरान मनोज मुंतशिर हर परफॉरमेंस से पहले बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ी कहानियां सुनाते नजर आए. हालांकि इस बीच उनसे एक तथ्यात्मक गलती हो गई.

मनोज ने की बड़ी गलती

मनोज मुंतशिर ने बॉलीवुड के दिग्गज स्टार रहे शम्मी कपूर और पूर्व पत्नी गीता बाली के रिश्ते की कहानी सुनाई थी. इस कहानी को सुनाने के दौरान मनोज ने कहा कि गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर ने दोबारा कभी शादी नहीं की थी. हालांकि यह बात सच नहीं है, क्योंकि 1969 में शम्मी ने भावनगर के शाही परिवार से आईं नीला देवी गोहिल से दूसरी शादी की थी और दोनों 2011 में शम्मी के निधन तक साथ थे. नीला देवी और शम्मी कपूर का साथ 42 सालों का था.

सामने आकर फैंस से मांगी माफी

अपनी इस गलती को मानते हुए मनोज मुंतशिर ने माफी मांगी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ''आप सभी प्यारे लोगों की तरह मैं भी हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूं. कई बार फैंस न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं. मैं इंडियन आइडल के आज के एपिसोड में की गई तथ्यात्मक गलती के लिए माफी मांगता हूं. शम्मी जी ने गीता बाली जी के निधन के बाद नीला देवी से शादी की थी.''

Like all you lovely people out there, I am a die hard hindi cinema fan too. Sometimes fan do commit mistakes unintentionally. I apologize about a factual error in today's Indian idol episode. Shammi ji married Neila Devi after the untimely demise of Geeta Bali Ji. 🙏 @SonyTV