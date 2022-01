PM Modi की सिक्योरिटी में हुई चूक, अनुपम खेर हुए नाराज बोले- कायरता की निशानी

बुधवार 5 जनवरी का दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल था. इस दिन पंजाब में उनकी सुरक्षा में लापरवाही होने के कारण वह मुश्किल में फंसते-फंसते बचे. ऐसे में अब इस मामले पर राजनीति गरमा गई है. हर तरफ कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री की निंदा हो रही है. तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह-तरह सवाल उठाए जा रहे हैं. आम लोगों के साथ बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने इस सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर हैरानी जताई और इसकी निंदा की है. आइए बताएं सेलेब्स ने क्या कहा.

लापरवाही से सेलेब्स हैं नाराज

प्रधानतरि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लापरवाही पर ट्वीट किया, ''आज भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की सिक्युरिटी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो पंजाब पुलिस और सरकार के लिए अफसोसजनक और शर्मनाक था. इस मामले में देश के प्रधानमंत्री के प्रति कुछ लोगों की नफरत उनकी कायरता की निशानी है. पर याद रखिये - जाको राखे साइंया, मार सके ना कोय.''

अनुपम खेर के अलावा लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर, बीजेपी के पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल और एक्ट्रेस किरण खेर ने भी इसे लेकर ट्वीट किए हैं. मनोज मुंतशिर ने लिखा, ''राजनीति में नफरत किस हद तक जहरीली हो सकती है, आज पंजाब सरकार ने दिखा दिया. प्रधानमंत्री @narendramodi की सुरक्षा से समझौता, देश के साथ एक भद्दा मजाक और एक अक्षम्य अपराध है, पर जिसके सर पे स्वयं महाकाल का हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है. #BharatStandsWithModi.''

परेश रावल ने ट्वीट किया, ''आग में पैर देने का खेल खेला जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पूरी तरह से अस्वीकार्य, अक्षम्य और हैरान करने वाली है. यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो और ताकतवर, लोकप्रिय और दृढ़बद्ध होकर उभरेंगे.''

Playing footsie with fire !!!Absolutely unacceptable unpardonable and shocking lapses in the security of our PM @narendramodi ji .Its needless to say but He will emerge more powerful more loved and more determined .