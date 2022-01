पाकिस्तान के सांसद ने टिप टिप बरसा गाने पर किया डांस, सिंगर ने शेयर किया वीडियो, नाराज हुए PAK फैंस

पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के मेंबर और टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर, कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के गाने 'टिप टिप बरसा पानी' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. लेकिन पाकिस्तानी जनता इससे नाराज हो गई है.

वायरल हुआ आमिर का डांस वीडियो

आमिर लियाकत हुसैन का यह वीडियो तैमूर जमून नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में आमिर को जबरदस्त डांस करते देखा जा सकता है. ऑफ-व्हाइट कुर्ता पायजामा और ब्राउन नेहरू जैकेट पहने आमिर लियाकत हुसैन के डांस पर सभी की नजरें जमी हुई हैं. उनके मूव्स और स्टेप्स काफी कमाल हैं. इनकी खूब तारीफ भी वीडियो के अंदर और सोशल मीडिया पर हो रही है. लेकिन बहुत से पाकिस्तानी यूजर्स हैं, जिन्हें नेशनल असेंबली के मेंबर का यह अंदाज अच्छा नहीं लग रहा है.

2022 के वो अपकमिंग पाकिस्तानी सीरियल, जिन्हें Miss करने की गलती नहीं करना

पहले टीवी पर कर चुके हैं नागिन डांस

एक यूजर ने आमिर लियाकत हुसैन के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- भाइयों और बहनों, ये हैं पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इस ट्वीट पर एक महिला यूजर ने जवाब दिया- शायद यह सांसद नहीं हैं. लेकिन इनके डांस मूव्स काफी बढ़िया हैं. अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आमिर आखिर किस इवेंट में यह डांस परफॉरमेंस दे रहे हैं.

I think he is nt a member of Parliament bt he got nice moves 😁😂