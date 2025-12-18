फेक MMS वीडियो से 3 साल बाद भी परेशान अंजलि अरोड़ा, बोलीं- हर दिन सजा...

'कच्चा बादाम गर्ल' के नाम से पॉपुलर अंजलि अरोड़ा, म्यूजिक और सोशल मीडिया की दुनिया में काफी अच्छा काम कर रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, अंजलि बिजनेसवुमन भी बन चुकी हैं. सलून चेन चला रही हैं. जब अंजलि फैन्स के बीच मशहूर हो रही थीं तो उनका एक फेक एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हालांकि, अंजलि ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि वीडियो उनका नहीं, लेकिन आज 3 साल बाद भी अंजलि इसका खामियाजा भुगत रही हैं. वो भी हर रोज.

अंजलि ने शेयर की पोस्ट

अंजलि ने पायल गेमिंग को सपोर्ट करते हुए अपना दुख बयां किया है. अंजलि ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह आज भी इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलने में मुश्किल हो रही है. कितना ट्रॉमैटिक उनके लिए ये अनुभव रहा है. साथ ही ट्रोल्स किस तरह आज भी उनके डांस वीडियोज पर गालियां तक लिखते हैं, बिना ये सोचे कि व भी किसी की बेटी हैं.

अंजलि ने लिखा- तीन साल पहले, मैं फेक एमएमएस वीडियो का शिकार हुई थी, जिसमें मेरा नाम लिया जा रहा है और वो अनुभव मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमैटिक था. आज पायल गेमिंग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और ये सबकुछ देखकर मेरी सारी पुरानी दर्दनाक मेमोरीज सामने आ गई हैं. लोग ये अहसास नहीं करते हैं कि उनके एक्शन्स से किसी की छवि को कितनी चोट पहुंच सकती है.

'लोगों के लिए ये एक मिनट का एंटरटेनमेंट'

उनके लिए तो ये एक मिनट का एंटरटेनमेंट है, पर हमारे लिए ये सालों का ट्रॉमा है. इन सभी गलत कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते मेरे हाथ से न जाने कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स गए, मुझे कितने प्रोजेक्ट्स से निकाला गया और आज भी मैं प्रोफेशनल लेवल पर बैकलेश फेस कर रही हूं. मेरे काम को लेकर नहीं, बल्कि उन सभी झूठ को लेकर जो मेरे लिए बोले गए. आज भी मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में गालियां सुन रही हूं, लोग दे रहे हैं. लोग वल्गर सवाल करते हैं, खराब लिखते हैं, मुझे गंदे नामों से बुलाते हैं. मुझे भयंकर तरह से ट्रोल करते हैं, बिना ये सोचे कि इन चीजों का मुझपर क्या असर हो रहा होगा.

देखना काफी डिस्टर्बिंग है कि किस तरह किसी के लिए गलत नैरेटिव सेट कर दिया जाता है. एम्पेथी की जगह जजमेंट लोग पास करने लगते हैं. ये सोच बहुत ही घटिया है और इसे किसी को नहीं अपनाना चाहिए. किसी के बेसलेस झूठ और चीपनेस की वजह से एक महिला को ये सब सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करती है. अंजलि अरोड़ा.

अंजलि ने आखिर में लिखा- मैं हर दिन उस झूठ की सजा भुगत रही हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं.

