Dil Dhadakne Do: जब अनिल कपूर ने पकड़ा राहुल बोस का गला, बोले- मार ही डाला था

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फिल्म दिल धड़कने दो का एक सीन शेयर किया है. वीडियो के बैकग्राउंड में अनिल इस फिल्म के एक सीन के बारे में बता रहे हैं जब उन्होंने भावनाओं में बहकर अभिनेता राहुल बोस का गला पकड़ लिया था और इस सीन में राहुल मरते-मरते बचे थे. अनिल कपूर साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म के उस सीन के बारे में डिटेल से बता रहे हैं.

अनिल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- उस सीन के बारे में बात कर रहा हूं जिसे शूट करने के लिए बहुत बेताब था और किस तरह ये मेरी कल्पना से भी अच्छा शूट हो गया. वीडियो में अनिल बता रहे हैं कि इस सीन को क्रूज पर शूट किया जाना था लेकिन इसे क्रूज पर शूट नहीं किया गया था. इस सीन को करने के लिए मैं बहुत बेताब था और बार-बार पूछ रहा था कि ये सीन कब आएगा? कब आएगा?

Talking about a scene I was looking forward to shooting the most & how it turned out better than I had imagined!https://t.co/ttT3Ky0zZ4#ZoyaAkhtar @excelmovies @ritesh_sid @FarOutAkhtar @ShefaliShah_ @RanveerOfficial @priyankachopra @RahulBose1 #ZarinaWahab @tigerbabyindia