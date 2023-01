Golden globe 2023: आंध्र प्रदेश सीएम ने RRR की टीम को दी गोल्डन ग्लोब जीतने की बधाई, क्यों नाराज हुए अदनान सामी?

एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने दुनियाभर में अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया है. RRR के 'नाटू नाटू' गाने ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता है. RRR टीम के लिए आज का दिन बेहद खुशीभरा है. ऐसे में हर कोई टीम को जीत की बधाई दे रहा है. आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी RRR की गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड की बधाई दी. सीएम का ट्वीट देखने के बाद अदनानी सामी काफी नाराज नजर आ रहे हैं. देखते हैं कि आखिर ट्वीट में ऐसा क्या है, जो अदनान सामी इतने गुस्से में दिखे.

आंध्र प्रदेश के सीएम का ट्टीट

RRR के 'नाटू नाटू' गाने को अवॉर्ड मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी बेहद खुश नजर आए. वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, 'तेलुगू झंडा ऊंचा लहरा रहा है. पूरे आंध्र प्रदेश की तरफ से मैं एमएम कीरावानी, एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर, राम चरण और आरआरआर की पूरी टीम को बधाई देता हूं. हम सभी को आप पर गर्व है. #GoldenGlobes2023'.

अदनान सामी सीएम के ट्वीट पर खुश नजर नहीं आए. वो लिखते हैं, 'तेलुगू झंडा? मतलब राष्ट्रीय ध्वज? हम सभी पहले भारतीय हैं. प्लीज खुद को देश से अलग समझना बंद करें. हम एक देश हैं. खास तौर पर अंतर्रास्ट्रीय स्तर पर हम एक देश हैं. अलगाववादी एटीट्यूड ठीक नहीं है, जैसे कि हमने 1947 में देखा था. शुक्रिया जय हिंद. '

Telugu flag? You mean INDIAN flag right? We are Indians first & so kindly stop separating yourself from the rest of the country…Especially internationally, we are one country!

This ‘separatist’ attitude is highly unhealthy as we saw in 1947!!!

Thank you…Jai HIND!🇮🇳 https://t.co/rE7Ilmcdzb