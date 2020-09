बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन काम पर लौटते ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने लगे हैं. हाल ही में ट्वीट कर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 के बारे में बताया था. अब उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और सेट के शेड‍्यूल का भी ब्यौरा दिया है.

अमिताभ लिखते हैं- 'काम पर वापसी...4 कैंपेन फिल्म्स...5 आउटफिट चेंजेज...4 स्ट‍िल शूट....एक दिन में 5 घंटे काम...मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग किसी डकैती के लिए तैयार लग रहे हैं...और कल केबीसी में'. बता दें सेट पर कोरोना वायरस से बचने के लिए कास्ट एंड क्रू मेंबर्स पीपीई किट और मास्क पहन रहे हैं, जबकि एक्टर्स शूट‍िंग के दौरान ये मास्क नहीं पहन रहे.

T 3648 - yooo .. hooo !!! .. back to the grind and work .. 4 campaign films .. 5 outfit changes .. 4 still shoots .. 5 hrs one day .. other than me everyone else looking like they ready for a 'heist' 🤣🤣🤣🤣 .. and tomorrow on to KBC .. !! pic.twitter.com/C8Bio5k2pA