पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. पिछले दिनों शो के होस्ट और मेगास्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण, इस शो की शूट‍िंग पर ब्रेक लग गया था. लेक‍िन अब धीरे-धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा है. हाल ही में अमिताभ ने कोरोना काल में न्यू नॉर्मल के साथ सेट से तस्वीरें साझा की थी. अब केबीसी 12 का सेट पूरी तरह तैयार हो गया है और इसका लुक भी सामने आ चुका है.

सोनी टीवी ने अपने ऑफ‍िश‍ियल ट्व‍िटर हैंडल से केबीसी 12 के सेट की पहली तस्वीर साझा की है. सेट पहले की तरह ही नीले रंग के अपने लुक में शानदार लग रहा है. इसी के साथ सोनी ने बताया कि केबीसी के सेट पर आज से 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर से शूट‍िंग शुरू हो जाएगी. इस सरप्राइज के साथ ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें जल्द ही केबीसी के बिल्कुल नए एपिसोड्स देखने को मिलेंगे.

The wait is finally over! Here’s the first look of the newly constructed KBC set. Shoot starts from 7th September ! #KBC12 #KBC @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/x5LnKZ0rtL