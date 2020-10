बिग बी के ट्वीट ने बदल दी 3 साल के बच्चे की जिंदगी, घर-घर में मिली पहचान

हाल ही में सोशल मीड‍िया पर एक 3 साल के बच्चे का अपने प‍िता संग संगीत रियाज करते हुए वीड‍ियो वायरल हुआ था. इस मजेदार वीड‍ियो ने महानायक अमिताभ बच्चन का भी दिल जीत लिया था. उन्होंने इसे शेयर किया था. अब बिग बी के ट्वीट के बाद दोनों पिता-बेटे की जिंदगी बदल गई है. पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी है.

वायरल वीडियो में, 3 साल का यह छोटा बच्चा अपने पिता के सुर में सुर मिलाकर गाने की कोश‍िश करता नजर आ रहा है. भले ही उसके सुर टेढ़े मेढ़े हो पर पिता भी अपने बेटे को प्रोत्साहित करते नजर आए. दोनों के इस क्लास‍िकल संगीत रियाज देख अमिताभ खुश नजर आए थे. उन्होंने तारीफ में लिखा था- 'बच्चे ही इंसान के पिता होते हैं'.

कौन है ये बाप-बेटे की जोड़ी?

आइए बतातें हैं वायरल वीड‍ियो में नजर आने वाले यह बाप-बेटे की जोड़ी है कौन. सूरत के जहांगीरपुुरा इलाके में रहने वाले तानाजी जाधव, पेशे से संगीत शिक्षक हैं. तानाजी जाधव ने अपनी संगीत की कला को लेकर अपने तीन साल के बेटे को ट्रेनिंग देना शुरू किया. उम्र में महज 3 साल का होने के बावजूद बेटा अपने पिता के साथ जुगलबंदी में कहीं पीछे नहीं हटता है.

