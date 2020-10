संजय दत्त ने जीती कैंसर से जंग, लिखा- मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए सबका शुक्रिया

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने कैंसर से लड़ाई जीत ली है. दिवाली से पहले संजय के ठीक होने की ये खबर उनके फैन्स में खुशी की एक लहर सी दे गई है. संजय ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी अपने फैन्स के साथ साझा की है. उन्होंने ट्वीट में अपने परिवार, दोस्तों और सभी फैन्स का शुक्रिया अदा किया है जो इस मुश्किल वक्त में पूरे वक्त उनके साथ खड़े रहे.

उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ हफ्ते मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी मुश्किल रहे हैं. लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर सबसे कठिन लड़ाइयां सबसे मजबूत लड़ाकों को देता है. और आज अपने बेटे के बर्थडे पर मैं खुश हूं इस लड़ाई से जीतकर बाहर आने के लिए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट देने योग्य बनने के लिए, जो है मेरे परिवार की सेहत और उनकी समृद्धि."

"ये संभव नहीं हो पाता आप सबकी तरफ से मिलने वाले सपोर्ट के बिना. मैं पूरी तरह से एहसानमंद हूं अपने परिवार, दोस्तों और अपने उन सभी फैन्स का जो मेरे साथ खड़े रहे और इस आजमाने वाले वक्त में मेरे साथ मेरी ताकत बनकर खड़े रहे. शुक्रिया इस प्यार, दया और असीम आशीर्वाद के लिए जो आप मुझे देते रहे."

My heart is filled with gratitude as I share this news with all of you today. Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/81sGvWWpoe