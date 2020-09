अमिताभ बच्चन का ऑर्गन डोनर बनने का ऐलान, फैंस ने यूं किया रिएक्ट

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन देश में प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य मुश्किल के समय में कई बार डोनेशन देते रहे हैं. अमिताभ ने सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई बार करोड़ों रुपये की धनराशि राहतकोष में डोनेट की है. हालांकि इस बार अमिताभ ने इससे कई कदम आगे जाकर अपने ऑर्गन डोनेट करने की घोषणा की है.

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की घोषणा की है. उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनके कोट पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का रिबन भी है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, "मैं एक शपथ ले चुका ऑर्गन डोनर हूं. मैंने ये ग्रीन रिबन इसकी पवित्रता के लिए पहना हुआ है."

You've had Hep-B sir!



Your organs can't be transplanted to other recipient.



Plus you've transplanted liver and on immunosuppressant drugs.



I appreciate your will to donate organs to save lives,but I'm sorry scientifically you can't be a donor!



Thank U sir for the awareness🙏