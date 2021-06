लॉकडाउन 2.0 के बाद काम पर निकले अमिताभ बच्चन, शेयर की पोस्ट

एक्टर अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र में भी अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं. वो लगातार काम कर रहे हैं. उनके हाथ कई फिल्में हैं. टीवी क्वीज शो कौन बनेगा करोड़पति भी शुरू होने वाला है. अब जब मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से लगा लॉकडाउन खत्म हो गया है तो अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है.

अमिताभ बच्चन ने शेयर की पोस्ट

अमिताभ ने पोस्ट कर लिखा- सुबह के 7 बजे, काम पर जाते हुए. लॉकडाउन 2.0 के बाद शूटिंग का पहला दिन. PANGOLIN मास्क के साथ. और अभिव्यक्ति- "हर दिन, हर तरीके से चीजें बेहतर और बेहतर और बेहतर होंगी.



मालूम हो कि अमिताभ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अफने पुराने दिनों को याद करते रहते हैं. फिल्मों से जुड़ी यादें शेयर करते रहते हैं. अमिताभ की पोस्ट वायरल होती रहती हैं. अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज भी ले ली हैं. उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था- दूसरा भी हो गया ! Covid वाला , Cricket वाला नहीं ! 😜😜 sorry sorry that was a really bad one.



वर्क फ्रंट पर अमिताभ फिल्म चेहरे में नजर आएंगे. चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. इसमें इमरान हाश्मी और रिया चक्रवर्ती जैसे सितारे भी हैं. इसके अलावा अमिताभ फिल्म ब्रह्मास्त्र, झुंड में भी दिखेंगे. ब्रह्मास्त्र को अयान मुखर्जी बना रहे हैं. इसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वहीं झुंड की बात करें तो इसे Nagraj Manjule बना रहे हैं.