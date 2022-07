Alia Bhatt ने पूरी की हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, 'वंडर वुमन' संग सेल्फी वायरल

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक के बाद एक खुशखबरी देने में लगी हुई है. अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करने के बाद अब उन्होंने अपनी नई फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है. आलिया जल्द ही हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वह फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' (Heart Of Stone) में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. ऐसे में अब उनका फिल्म का शूट पूरा हो चुका है. ऐसे में आलिया की को-स्टार और 'वंडर वुमन' गैल गडोट (Gal Gadot) ने उनके साथ एक क्यूट सेल्फी शेयर की है.

वंडर वुमन ने शेयर की सेल्फी

आलिया भट्ट ने फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग पूरी कर ली है. ऐसे में एक्ट्रेस गैल गडोट ने उनके साथ खिंची एक सेल्फी को शेयर किया. फोटो में दोनों एक्ट्रेसेज को स्माइल करते देखा जा सकता है. गैल ने लिखा, 'मेरी दोस्त आलिया भट्ट के लिए थोड़ा प्यार दिखाओ. उन्होंने आज अपना हार्ट ऑफ स्टोन का शूट रैप कर लिया. वह एक बहुत बेहतरीन टैलेंट और महान इंसान हैं.'

हॉलीवुड डेब्यू के लिए उत्साहित आलिया

फिल्म के सेट्स से आलिया भट्ट ने भी अपनी कुछ फोटोज को शेयर किया है. आलिया ने अपने कैरेक्टर के फर्स्ट लुक को भी फैंस के सामने रखा. फोटोज को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन लिखा, 'हार्ट ऑफ स्टोन... तुम्हारे पास मेरा पूरा दिल है. खूबसूरत गैल गडोट का शुक्रिया. मेरे डायरेक्टर टॉम हार्पर का शुक्रिया. जेमी डोरनन मैंने आपको मिस किया. पूरी टीम का इस कभी न भुलाए जाने वाले एक्सपीरियंस के लिए शुक्रिया. मुझे जो प्यार और केयर मिली उसकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी और मैं आपके इस फिल्म को देखने का इंतजार नहीं कर सकती. लेकिन अभी के लिए... मैं घर वापस आ रही हूं.'

