करिश्मा के प्यार में थे अक्षय खन्ना, मां बब‍िता की वजह से टूटा रिश्ता, ऐसी थी चर्चा

अक्षय खन्ना के करिश्मा कपूर की शादी में उनके हाथ पर Kiss करते हुए पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो ने उनके रिश्तों को लेकर पुरानी अफवाहों को फिर से ताजा कर दिया है. करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर से हुई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है.

X
अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर की होने वाली थी शादी? (Photo: Screengrab)

अक्षय खन्ना इन दिनों आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में अपने शानदार काम की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस हलचल के बीच उनके कई पुराने वीडियो, विवाद और इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो ने फैंस का ध्यान खींचा है, जिसमें अक्षय, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ की शादी में नजर आ रहे हैं.

जब अक्षय ने चूमा करिश्मा का हाथ 

वीडियो में अक्षय खन्ना, दुल्हन करिश्मा कपूर को बधाई देते हुए उनके हाथ पर Kiss करते दिख रहे हैं. एक समय जोर-शोर से अफवाहें उड़ी थीं कि अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर शादी करने वाले हैं. यह वह दौर था जब करिश्मा अपनी करियर के चरम पर थीं. कहा जाता था कि अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद करिश्मा, अक्षय खन्ना के काफी करीब आ गई थीं. हालांकि न अक्षय ने और न ही करिश्मा ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार किया.

उस वक्त कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस रिश्ते के पक्ष में थे. उन्होंने विनोद खन्ना से भी बात की थी. द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा की मां बबीता कपूर इस रिश्ते के खिलाफ थीं, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि करियर के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर करिश्मा शादी कर लें.

करिश्मा कपूर की अभिषेक बच्चन से भी सगाई हुई थी, जिसका ऐलान जया बच्चन ने पब्लिक में किया था. लेकिन बाद में ये सगाई टूट गई थी. इसके बाद करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हुए, एक बेटी समायरा (2005) और बेटा कियान (2010). 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी डाली थी और 2016 में उनका तलाक हो गया. अलग होने के बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी.

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेस टाइकून संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था. वो अपने पीछे करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसके पीछे उनके परिवार में कानूनी लड़ाई चल रही है. वहीं अक्षय खन्ना आज 50 की उम्र में भी सिंगल हैं. उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि वो रोज किसी के साथ नहीं रहना चाहते. ये उन्हें घुटन महसूस करवाने वाला लगता है. वो अकेले, बिना बीवी-बच्चों के खुश हैं.

