Samrat Prithviraj की रिलीज से पहले कैसे बदले अक्षय कुमार के सुर, सुनकर कहेंगे Oh My God

'Never Say Never' (कभी ना मत कहो). इंग्लिश में कही जाने वाली ये लाइन आज की तारीख में अक्षय कुमार पर एकदम फिट बैठती है. ऐसा हमारा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है. अक्षय का वायरल वीडियो देखने के बाद हमें बड़े लोगों द्वारा कही जाने वाली ये लाइन याद आ गई. इसके बाद हमने इसे आप से शेयर कर डाली. आइये अब इस छोटी सी लाइन की पूरी कहानी जान लेते हैं.

क्यों ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार बॉलीवुड के चहेते स्टार्स में से एक हैं. पर आज कल वो भी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह उनका अपनी ही बात से पलट जाना है. असल में 3 जून को अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है. फिल्म रिलीज से अक्षय इसकी सक्सेस के लिये प्रार्थना करने गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचें.

अक्षय ने मंदिर जाकर पाप नहीं किया. गलती तो उनके पुराने इंटरव्यू की है, जो सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज से पहले इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो अक्षय की फिल्म ओ माय गॉड के प्रमोशन के दौरान का है. वीडियो में अक्षय कह रहे हैं कि 'आप भगवान पर तेल और दूध क्यों बर्बाद क्यों कर रहे हैं. ये कहां लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे दूध दो. हनुमान कह रहे हैं कि मुझे तेल चढ़ाओ.'

इसके बाद वो कहते हैं कि 'मैं मंदिर जाता हूं, तो सोचता हूं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं.' आगे अक्षय बताते हैं कि 'पहले मैं हर 6 महीने में वैष्णो देवी जाकर 2-3 लाख रुपये का चढ़ावा चढ़ाता था. पर फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं यही पैसे किसी गरीब को दूं, तो उसका भला होगा. ऐसा करके मुझे लगता है कि वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर हैं.' भगवान पर ये स्टेटमेंट देने से पहले अक्षय कुमार ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन पर यही बातें भारी पड़ने वाली हैं.

फिल्म रिलीज से पहले अक्षय जब सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते देखे गये, तो लोग उन्हें उनकी कही बातें ही याद दिलाने की कोशिश में जुट गये. देखते हैं कि खिलाड़ी कुमार वायरल वीडियो पर क्या जवाब देते हैं या फिर देते भी हैं या नहीं.