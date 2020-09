कॉपी है अक्षय कुमार के गेम फौजी का पोस्टर? फैन्स बोले- कहां है आत्मनिर्भरता?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने गेम फौजी का पोस्टर रिलीज किया था. भारत में पब-जी को लॉन्च किए जाने के बाद अक्षय ने इस गेम की घोषणा की थी, जिसका पोस्टर लॉन्च करते हुए अक्षय ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन को सपोर्ट करते हुए, इस एक्शन गेम को पेश करते हुए मुझे गर्व हो रहा है. निर्भीक और एकतापूर्ण गार्ड्स फौजी (Fearless And United-Guards FAU-G)."

हालांकि, पोस्टर लॉन्च के दूसरे ही दिन ये गेम सोशल मीडिया पर ट्रोल होता नजर आया. यूजर्स ने इस गेम के पोस्टर को कॉपी बताया है. यूजर्स बेहिसाब ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता कहां है? एक यूजर ने लिखा, "डियर अक्षय सर, हम भारतीय सेना को सपोर्ट करने के लिए आपका सम्मान करते हैं. जल्द आ रहे गेम फौजी के लिए शुक्रिया. लेकिन बहुत दुख होता है जब आपकी टीम कुछ कॉपी पेस्ट करती है. प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए."

#AkshayKumar At least design toh original banvate .. National pride ke chakkar mey bhi copy karna zaroori hai kya ? Films aur gaane #Hollywood se copy paste karte karte game bhi dhaap liya 🙄 people aren't that dumb as u think #collisionofinnocence #FAUG #GamingIsNotPolitical pic.twitter.com/uXxBqd7V7X — Lovable Monster (@FotographerAmol) September 5, 2020

Poster is stolen from another game

Name is stolen from another game

Idea is stolen from another game



You are degrading the reputations of Indians worldwide. We can come up with original ideas . Copy cat



Boycott #FAUG @akshaykumar pic.twitter.com/9JzoV8qG3Y — Aakash Kumar (@_sky___07) September 5, 2020

एक अन्य यूजर ने इस बारे में लिखा, "अक्षय कुमार कम से कम एक ऑरिजनल पोस्टर तो तैयार करो. देश को गौरवान्वित महसूस कराने के चक्कर में कॉपी करना जरूरी है क्या? फिल्में और गाने हॉलीवुड से कॉपी पेस्ट करके-करते गेम भी धाप लिया. लोग उतने बेवकूफ नहीं है जितना आपको लगता है."

Dear @akshaykumar Sir,

We love you so much for your support to our Indian Army. Thanks for your coming Soon game Fau-G.

But it hurts a lot when your team copy and paste some thing.. Please look into it #AkshayKumar #AkshayKumarfans #FAUG#AtmaNirbharBharat pic.twitter.com/vfaqWz0CcV — Piiyush Sharma (@Piyushlogon) September 5, 2020

Supporting PM @narendramodi’s AtmaNirbhar movement, proud to present an action game,Fearless And United-Guards FAU-G. Besides entertainment, players will also learn about the sacrifices of our soldiers. 20% of the net revenue generated will be donated to @BharatKeVeer Trust #FAUG pic.twitter.com/Q1HLFB5hPt — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 4, 2020

एक अन्य यूजर ने ट्वीट में लिखा, "पोस्ट दूसरे गेम से चुराया गया है. नाम एक अन्य गेम से चुराया गया है. आइडिया एक अलग गेम से चुराया गया है. आप भारतीयों की छवि को दुनिया भर में दागदार कर रहे हैं. हम ऑरिजनल आइडिया के साथ भी आगे आ सकते थे. कॉपी कैट." एक यूजर ने दोनों पोस्टर साथ में रखकर ऊपर आत्मनिर्भर भारत लिखा और कहा- कॉपी मत करो. कुछ ऑरिजनल बनाओ.

