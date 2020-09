'रसोड़े में कौन था' पर अक्षय कुमार का मजेदार ट्वीट, फोटो शेयर कर फैंस से पूछा ये सवाल

जबसे साथ निभाना साथ‍िया सीरियल में कोकिलाबेन के डायलॉग का फनी रैप वायरल हुआ है, तबसे हर कोई इसका फैन बना हुआ है. कई मीम्स वायरल हो चुके हैं. अब एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस रसोड़े रैप्सोडी पर चुटकी ली है. उन्होंने अपने अपकमिंग शो इंटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स (Man Vs Wild) के साथ शूट लोकेशन से एक फोटो शेयर की है. इस सीन पर अक्षय का रसोड़े वाला फनी कमेंट मजेदार है.

तस्वीर में शो के होस्ट बियर ग्रिल्स जंगल के घास-फूस के सहारे आग सुलगाते दिख रहे हैं. अक्षय भी उनके काम पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं. इस फोटो को साझा करते हुए अक्षय ने इसमें रसोड़ा ट्व‍िस्ट दिया है. वे लिखते हैं- 'रसोड़े में बियर था, क्या आप जानते हैं वो क्या पका रहे हैं?'. अक्षय की इस फोटो और उनके सवाल पर फैंस भी फनी जवाब दे रहे हैं.

Rasode mein Bear tha😂😂😂 Any guesses on what is he cooking? #IntoTheWildWithBearGrylls @BearGrylls @DiscoveryIN @DiscoveryPlusIn pic.twitter.com/NMVmokoOu6

इंटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स डिस्कवरी पर 11 सितंबर को प्रीमियर किया जाएगा. इसके अलावा 14 सितंबर को भी यह शो दोबारा देखने को मिलेगा.इस बार शो में अक्षय कुमार खतरनाक चुनौतियों का सामना करते दिखेंगे. उन्होंने इसका ट्रेलर भी शेयर किया था जो कि रोमांच और खतरों से भरपूर था.

I visualized stiff challenges prior to #IntoTheWildWithBearGrylls but @bearGrylls completely surprised me with the elephant poop tea 💩 What a day 🐊😂 @DiscoveryIn @DiscoveryPlusIn pic.twitter.com/m6YfQXmCcM