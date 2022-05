आंगनवाड़ी के बच्चों की मदद के लिए आगे आए Akshay Kumar, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा शुक्रिया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने आंगनवाड़ी के बच्चों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की है. इसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट कर दी. उन्होंने लिखा, "प्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास हम सबकी जिम्मेदारी है. आज मैं सायं 5.30 बजे प्रदेश की सड़कों पर निकलूंगा और आंगनवाड़ी के बच्चों के उपयोग की वस्तुएं जनसहयोग से एकत्रित करूंगा. आप से भी आग्रह है कि इस पुनीत प्रयास में हरसंभव योगदान दीजिए." सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस अभियान को फिल्म एक्टर अक्षय कुमार का समर्थन मिला है. आज आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री हाथ ठेला चलाकर खिलौने और अन्य सामग्री इकट्ठा करेंगे.

अक्षय ने किया समर्थन

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट पर नजर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाए. इस पहल का सहयोग करते हुए अक्षय कुमार ने मदद का हाथ बढ़ाया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "शिवराज सिंह चौहान सर मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी तरह आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं. यह एक बेहतरीन पहल है और मैं आपको इसके लिए बधाई देने के साथ शुक्रिया अदा भी करता हूं."

.@ChouhanShivraj सर मुझे बहुत ख़ुशी होगी अगर मैं किसी तरह आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। It’s a wonderful cause and I wish more power to you. https://t.co/khBc64VNVY