अजय देवगन ने दोहराया 30 साल पुराना स्टंट, इस फिल्म में दिखा था ये एक्शन

बॉलीवुड एक्टर अजय देगवन अपने एक्शन फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. उन्होंने 30 साल पहले फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिलम में दो बाइक्स के बीच खड़े होकर अजय का स्टंट बेहद पॉपुलर हुआ था. अब इसी स्टंट को अजय ने 30 साल बाद वापस दोहराया है. इसी के साथ उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट का हिंट भी दिया है.

इस स्टंट में अजय दो ट्रक्स के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इस वीड‍ियो को शेयर कर लिखा- '30 साल पहले जब मैंने ऐसा स्टंट किया था, ये उसी की याद दिलाता है. आपको दोबारा वैसा ही एहसास दिलाने, डबल एंटरटेनमेंट और वैल्यू की गारंटी.' अब अजय ने तो हिंट दे दिया कि वे एक्शन का धमाका लेकर आ रहे हैं, यह प्रोजेक्ट क्या है इसके लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

कपिल शर्मा ने केवल फिल्में ही नहीं, ये टीवी शोज और वेब सीरीज भी की हैं रिजेक्ट

Into The Wilds With Bear Grylls में अजय देवगन

बता दें अजय देवगन इंटरनेशन सर्वाइवल स्क‍िल शो Into The Wilds With Bear Grylls शो में जल्द ही नजर आएंगे. डिस्वकरी ने इस शो के लिए अजय से संपर्क किया था. माना जा रहा था कि अजय इस शो की शूट‍िंग के लिए मालदीव आए हुए हैं. अजय से पहले इस शो में अक्षय कुमार और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स की जांबाजी देखी जा चुकी है.

Into The Wild with Bear Grylls: अक्षय-रजनीकांत के बाद अब अजय देवगन होंगे रोमांचक सफर का हिस्सा

मालदीव में हैं अजय देवगन

बता दें अजय इस वक्त मालदीव में हैं. उन्होंने अपने बेटे युग के बर्थडे पर मालदीव से फोटो शेयर की थी. तस्वीर में अजय और युग के अलावा उनके रिश्तेदार भी मौजूद नजर आए.