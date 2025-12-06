बेटी आराध्या के खातिर कम फिल्में कर रहीं ऐश्वर्या राय, लाडली की परवरिश में बिजी, बोलीं- मुझे इनसिक्योरिटी...

ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय जिस महफिल में भी जाती हैं, वहां अपने अंदाज से लाइमलाइट लूट लेती हैं. हाल ही में वो रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनीं. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बातें शेयर कीं. ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि वो अब कम फिल्में क्यों कर रही हैं?

और पढ़ें

बेटी आराध्या के बारे में क्या बोलीं ऐश्वर्या राय?

ऐश्वर्या राय ने फिल्म फेस्टिवल में अपनी बेटी आराध्या बच्चन और पति अभिषेक बच्चन के बारे में बातचीत की. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के मुताबिक, ऐश्वर्या ने फिल्में न साइन करने पर कहा कि वो मदरहुड में बिजी हैं. ऐश्वर्या राय बोलीं- मैं आराध्या का ध्यान रखने और अभिषेक संग काफी ज्यादा बिजी हूं, इसलिए अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती, तो मैं इनसिक्योर नहीं होती. इनसिक्योरिटी मेरे लिए कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही.

ऐश्वर्या आगे बोलीं- असुरक्षा की भावना कभी मेरे दिमाग में नहीं आई. हालांकि, आस-पास मौजूद कई लोग आपके मन में यह बात डालने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी इस चीज से आपके फैसलों पर भी असर पड़ता है. लेकिन मैं ऐसी कभी नहीं रही. मेरे करियर के सभी फैसलों में क्लैरिटी रही है. अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है यह ये चीज शुरू से ही मौजूद थी.

Advertisement

सोशल मीडिया को लेकर क्या बोलीं एक्ट्रेस?

ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि वो हर जगह बेटी आराध्या का हाथ थामें ही क्यों नजर आती हैं. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं हैं. एक्ट्रेस बोलीं- जो लोग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो जानते हैं कि मेरा सोशल मीडिया काफी बेसिक रहा है. सोशल मीडिया पर मैं एक शांत विद्रोही रही हूं. मैं वो करने वाली नहीं थी, जिसकी उम्मीद की जाती है. मैं एक उदाहरण पेश करना चाहती थी और यह मैसेज देना चाहती थी कि आप खुद को इस चीज से आजाद कर सकते हैं आपको वैलिडेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है.

ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. मगर शादी-बच्चा होने के बाद एक्ट्रेस गिनी-चुनी फिल्मों में ही दिखाई देती हैं. ऐश्वर्या राय आखिरी बार फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' में दिखी थीं, जो साल 2023 में आई थी. फिल्म में ऐश्वर्या की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट का बेताबी से इंतजार है. अब वो कई ग्लोबल फैशन इवेंट्स में नजर आती हैं. ऐश्वर्या अपने ग्लैमरस लुक से फैंस को क्रेजी कर देती हैं.

---- समाप्त ----