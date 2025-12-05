फिल्म फेस्टिवल में छाईं ऐश्वर्या राय, महिलाओं के हक में बोलीं- वो शक्ति, देवी...

ब्लैक गाउन में ऐश्वर्या राय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जब ऐश्वर्या ने ये फोटोज फैन्स के साथ शेयर की थीं, तो सबसे पहला सवाल उनका यही था कि वो आखिर हैं कहां? गुरुवार को ऐश्वर्या, जेद्दा सउदी अरब पहुंचीं. रेड सी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं.

ऐश्वर्या ने की करियर पर बात

सेशन के दौरान ऐश्वर्या ने फिल्म इंडस्ट्री की अपनी जर्नी पर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि वो महिलाओं के प्रति अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखती हैं. लाइफ को एक स्टूडेंट की तरह से देखती हैं. एक्ट्रेस बनने से पहले साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था.

फिर साल 1997 में ऐश्वर्या ने मणिरत्नम की तमिल फिल्म Iruvar से इंडस्ट्री में कदम रखा था. बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने कहा- अचानक से मैंने पेजेंट जॉइन किया था. मुझे मीडिया के लोगों ने इंडिया का रिप्रीजेंट करने के लिए बुलाया था. मेरे लिए पेजेंट में शामिल होने से बड़ी बात यही थी.

ऐश्वर्या ने कहा कि उन्होंने हमेशा से लाइफ को स्टूडेंट की तरह देखा है. जो कुछ भी होता है, वो उससे सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करती हैं. ऐश्वर्या ने कहा- मेरी अप्रोच लाइफ को लेकर एक स्टूडेंट की तरह है. यहां तक कि मैंने करियर को भी इसी तरह लिया. मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मैंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की.

#AishwaryaRai G.O.A.T. ❤️🙇‍♂️👑🗺️🇮🇳🙏

Conversation with Aishwarya Rai at The Red Sea International Film Festival 2025

AV courtesy of https://t.co/1MNANmIG3v pic.twitter.com/LMobpaNTvp — Arijit Bhattacharya (@Aishusforever) December 4, 2025

महिलाओं पर बोलीं ऐश्वर्या

महिलाओं को लेकर भी ऐश्वर्या ने बात की. उन्होंने कहा कि महिलाएं मजबूत होती हैं. पैदा ही वो मजबूत होती हैं. महिलाएं शक्ति होती हैं, देवी होती हैं. स्ट्रेन्थ का प्रतीक होती हैं. ब्यूटी, फैमिनिनिटी का प्रतीक होती हैं. हर सेकेंड हमे सेलिब्रिट करना चाहिए. हम महिलाएं जानती हैं कि लाइफ की हर मुश्किल से हमें कैसे डील करना है. बेटी, मां, बहन और पत्नी हर रोल हम लाइफ में अदा करती हैं.

बता दें कि रेड सी फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या के अलावा कृति सेनन भी पहुंचने वाली हैं. ऐश्वर्या इस बार लगता है जेद्दा अकेले ही गई हैं. बेटी आराध्या बच्चन उनके साथ नहीं गईं. क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो सिर्फ ऐश्वर्या के आ रहे हैं, बेटी के साथ नहीं आ रहे.

