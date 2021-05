सलमान के बाद KRK ने लिया मीका सिंह से पंगा, सिंगर बोले- केस नहीं सीधे झापड़ मारूंगा

फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान लाइमलाइट में बने हुए हैं. सलमान खान से पंगा लेने के बाद अब उन्होंने सिंगर मीका सिंह को नाराज कर दिया है. केआरके ने मीका को लुक्खा सिंगर बताया तो मीका ने भी मजेदार जवाब दे डाला.

मीका ने लगाई केआरके की क्लास

केआरके ने मीका सिंह पर पर्सनल अटैक करते हुए ट्वीट कर लिखा- कल मैं एक लुक्खे सिंगर का भी रिव्यू करूंगा जो नाक से गाना गाता है. इसके बाद मीका भी चुप नहीं रहे. उन्होंने केआरके को खरी खोटी सुनाते हुए लिखा- हाहाहाहा बेटा तुम कौन हो? ये तुम्हारे पापाजी हैं. हम नाक से गाकर नाक में दम करते हैं. आप कहां से बोलते हो यार वो जगह बताओ. क्योंकि आपकी आवाज में ही बहुत बदबू आती है. लव यू माई बेबी.

Hahahhhaaha beta how are you? this your papa ji .. hum naak se gake nak mei dum karte hai .. aap kaha se bolte ho yar wo jaga batado.. kyonke apki awaz mei hi bohat badboo aati hai..😂😂😂😂🤭🤭🤭😎😎😎🤣🤣.. love you my baby.. https://t.co/UnU2ZLhrmL