पाकिस्तान की वजह से 'धुरंधर' को उठाना पड़ा नुकसान! कई खाड़ी देशों ने लगाया बैन

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' को छह गल्फ देशों में बैन कर दिया गया है. बैन के बावजूद फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.

फिल्म धुरंधर के मेकर्स को बड़ा झटका (Photo: x/@jiostudios)

एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर इस समय जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. पहले ही हफ्ते में इस स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इससे साबित होता है कि इसे देश ही नहीं ओवरसीज में भी प्यार मिल रहा है. 

हालांकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि खाड़ी देशों में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर पर बैन लगा दिया गया है. इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है. 

किन देशों में बैन हुई धुरंधर?
जानकारी के मुताबिक फिल्म धुरंधर को यूएई/Gulf Cooperation Council (GCC) जैसे देशों में रिलीज की परमिशन नहीं मिली है. 'धुरंधर' को सभी 6 खाड़ी देश, यानी सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) में बैन लगाया गया है. अब इस बैन से फिल्म की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा. क्योंकि ओवरसीज कमाई में ये देश काफी योगदान देते हैं. 

खास बात ये है कि अक्षय खन्ना के जिस गाने  FA9LA (फ़स्‍ला)  पर इस समय पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, असल में असल में बहरीन का ही गाना है. अब उसी देश में इस फिल्म को बैन किया गया है.

क्यों फिल्म पर लगाया गया बैन?
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'धुरंधर' को 'एंटी पाकिस्तान' के तौर पर देखा जा रहा है. इसे देखते हुए मुस्लिम कंट्री में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है. हालांकि ये पहला मौका नहीं है, जब खाड़ी देशों में बॉलीवुड की फिल्में बैन हुई हो. धुरंधर से पहले 'स्काई फोर्स' 'द डिप्लोमैट' और 'द कश्मीर फाइल्स' भी बैन हुई है. धुरंधर की टीम ने काफी कोशिश भी की इस खाड़ी देशों में रिलीज की जाए लेकिन सभी देशों ने फिल्म के कंटेंट को रिजेक्ट कर दिया. ये मेकर्स के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

धुरंधर को लेकर देश में काफी क्रेज
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' कांधार हाईजैक, संसद भवन पर हुए हमले, और मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले पर बेस्ड है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा  आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम रोल में हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस सारा अर्जुन से 'धुरंधर' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.

