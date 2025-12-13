'धुरंधर' की पॉलिटिक्स पर ऋतिक रोशन ने उठाए सवाल, डायरेक्टर आदित्य धर बोले- पार्ट 2...

फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में दमदार तरीके से चल रही है. इसे देखने के लिए ढेरों दर्शक थिएटर का रुख कर रहे हैं. हाल ही में ऋतिक रोशन ने फिल्म देखी थी और इसका रिव्यू शेयर किया था. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और फिर X (पहले ट्विटर) पर ऋतिक ने फिल्म को लेकर बात की थी. अपने रिव्यू में एक्टर ने फिल्म के पॉलिटिक्स से असहमति जताई थी. ऋतिक की पोस्ट वायरल हुई और यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बनी. इसके बाद ऋतिक रोशन ने नया ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म और इसके सितारों की तारीफ की. अब 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस ट्वीट का जवाब दिया है.
ऋतिक ने किया नया ट्वीट
ऋतिक रोशन ने नए ट्वीट में लिखा, 'अभी भी धुरंधर दिमाग से निकल नहीं रही. आदित्य धर आप कमाल के मेकर हैं यार. रणवीर सिंह साइलेंट से फीयर्स तक क्या जर्नी है और इतनी दमदार कंसिस्टेंसी. अक्षय खन्ना, हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है. माधवन, ब्लडी मैड ग्रेस, स्ट्रेंथ और डिग्निटी. लेकिन यार राकेश बेदी, जो आपने किया वह फेनॉमिनल था... क्या एक्टिंग, ब्रिलियंट. सभी को, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट को बहुत जोरदार तालियां. पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता.'
पहले एक्टर ने लिखा था ये
ऋतिक की यह प्रशंसा उनके पिछले रिव्यू से बिल्कुल उलट थी. एक्टर ने बुधवार, 10 दिसंबर को शेयर की पोस्ट में लिखा था, 'मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे वे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में कूद पड़ते हैं और स्टोरी को कंट्रोल करने लेते हैं. धुरंधर इसका उदाहरण है. स्टोरीटेलिंग बहुत पसंद आई. यह सिनेमा है. मैं इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हो सकता हूं, और हम फिल्ममेकर्स के तौर पर विश्व नागरिक होने की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं. फिर भी, सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में इससे बहुत कुछ प्यार और सीखा.'
आदित्य धर ने दिया जवाब
ऋतिक की तारीफों भरी दूसरी पोस्ट पर गर्मजोशी से आदित्य धर ने जवाब दिया है. उन्होंने लिखा, 'धुरंधर के लिए आपके प्यार से गहराई से अभिभूत हूं ऋतिक रोशन सर. हर एक्टर और हर डिपार्टमेंट ने 100% से ज्यादा दिया, और आपकी सराहना पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है. उनके क्राफ्ट को सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू. पार्ट 2 आ रहा है… और हम इस प्रोत्साहन के मुताबिक खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे.'
आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' को लिखा, निर्देशन और प्रोड्यूस किया है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं. रिलीज के मात्र पांच दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 230 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ फिल्म के दूसरे चैप्टर को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.