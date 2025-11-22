आर्मी अफसर बनने का था सपना, उरी से मिला फेम, कैसे इंडस्ट्री में 'धुरंधर' बने आदित्य धर

शोबिज में हिट होने के लिए हर किसी को एक मौके की तलाश होती है. एक्टर या फिल्ममेकर की लाइफ में एक बार जरूर वो मौका आता है, जो उनकी किस्मत को बदल देता है. ठीक वैसा आदित्य धर के साथ भी हुआ. वो शख्सियत जिसने बचपन में कभी एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने के बारे में नहीं सोचा था. अगर उसके जहन में कुछ था तो वो सेना में भर्ती होना था. लेकिन कहते हैं कि किस्मत आपको कहां से लाए पता नहीं.

कैसे शुरू हुई आदित्य की जर्नी?

आदित्य को उनका लक फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आया. भले ही वो सेना में नहीं गए. लेकिन सेना के प्रति आदित्य का झुकाव इतना था कि उन्हें पहचान दिलाने वाली फिल्म में इंडियन आर्मी की जांबाजी दिखाई गई थी. उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक ने आदित्य को उनके फिल्मी करियर का बड़ा ब्रेकथ्रू दिया. इस मूवी ने उन्हें रातोरात स्टार बनाया. आज उनकी गिनती इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड और सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में की जाती है.

उरी के बाद आदित्य एक बार फिर दर्शकों को अपने डायरेक्शन का कमाल दिखाने जा रहे हैं. उनकी मचअवेटेड फिल्म धुरंधर अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इसके ट्रेलर में किरदारों के काम और वायलेंस को देख फैंस क्रेजी हो रखे हैं. अभी से धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर तबाही करने के अनुमान लगाए जा रहे हैं. फिल्म रिलीज से पहले एक नजर डालते हैं आदित्य की फिल्मोग्राफी और उनके सक्सेसफुल करियर पर...

कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे आदित्य लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं. वो इतने बड़े फिल्ममेकर हैं. लेकिन शोबाजी में ज्यादा यकीन नहीं करते. वो मल्टीटैलेंटेड हैं. डायरेक्टर होने के साथ स्क्रीनराइटर, लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर भी हैं. डायरेक्शन की फील्ड में आने से पहले वो रेडियो जॉकी रहे थे. बतौर लिरिसिस्ट काम किया. फिल्मों के डायलॉग और स्क्रीनप्ले लिखे. धीरे-धीरे अपने करियर को आगे बढ़ाया. शोबिज में उनकी जर्नी 2009 में शुरू हो गई थी. शॉर्ट फिल्म बूंद के वो स्क्रीनराइटर, कास्टिंग डायरेक्टर थे. इसके बाद आक्रोश, तेज जैसी मूवी के डायलॉग लिखे.

उरी ने आदित्य को दिलाया फेम

जानकारी के मुताबिक, आदित्य पहले धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'रात बाकी' से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने वाले थे. इसमें फवाद खान और कटरीना कैफ की जोड़ी बनने वाली थी. लेकिन उरी में हुए आतंकी हमले के बाद ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी. क्योंकि पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया था. लेकिन करियर के आड़े आई ये मुश्किल उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई. फिर आया वो साल जब उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म उरी ने रिलीज के साथ गर्दा मचा दिया. कई अवॉर्ड अपने नाम किए.

आदित्य को फेम मिला. इस फिल्म की सफलता के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया. वो बतौर प्रोड्यूसर ज्यादा एक्टिव रहे. आर्टिकल 370, धूम धाम, बारामुला जैसे प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया. अब 6 साल बाद आदित्य के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म आ रही है- धुरंधर. यकीनन ही लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई है.

लग्जूरियस लाइफ जीते हैं आदित्य

पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2021 में यामी गौतम संग शादी की थी. उनका एक बेटा भी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की कंबाइन नेटवर्थ 94-104 करोड़ है. आदित्य के प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट्स में यामी काम कर चुकी हैं. उरी में उन्होंने पहली बार साथ काम किया था. आदित्य लग्जूरियस लाइफ जीते हैं. उनके पास कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है.





