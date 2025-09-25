बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. ये फिल्म 2 अक्टबूर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. इस बीच एक्टर वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के सेशन It Takes Two to Tango: Love is in the Air Again में पहुंचे. इस दौरान एक्टर वरुण धवन ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा जानिए.



कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश पर क्या बोले वरुण?

जब एक्टर वरुण धवन से पूछा गया कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ ही 'कांतारा चैप्टर 1' भी रिलीज होने वाली है. इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर एक्टर वरुण धवन ने कहा, फिल्म रिलीज की तारीख मेकर्स तय करते हैं. धर्मा प्रोडक्शन काफी वक्त से फिल्म बना रहे हैं. 2 अक्टूबर काफी बड़ी तारीख है. इस दिन दशहरा और गांधी जयंती भी है. रही बात फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की तो वो काफी अच्छी और बड़ी फिल्म है, मैंने पहला पार्ट देखा है. जो मुझे काफी पसंद है. लेकिन हमारी फिल्म भी काफी अच्छी है. हम लोग अपनी फिल्म से सभी को खुश करना चाहते हैं. हमारे ट्रेलर को लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है. लोगों को इस समय काफी स्ट्रेस हैं, ऐसे में हम लोगों को हंसाना चाहते हैं.

अपने डायलॉग पर क्या बोले वरुण?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के ट्रेलर में वरुण धवन का एक डायलॉग है 'मोहब्बत पर नहीं है किसी पर काबू...'. इस पर जब एक्टर से पूछा गया कि ये क्या था? तो वरुण ने कहा, 'फिल्म में सनी संस्कारी एक खराब कवि के किरदार में है. जो इस तरह की फनी खराब बातें करता रहता है. इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा.



फिल्म का डायलॉग पर क्या बोले वरुण?

वहीं जब वरुण धवन से पूछा गया कि फिल्म सेट पर किसे डायलॉग याद रहता था? इस पर वरुण ने कहा, 'जब आप एक्टर हो, तो आपको सब याद रखना पड़ता है. फिल्म के डायलॉग सभी ने अच्छे से निभाया क्योंकि ये ऐसा ही था कि दोस्त आपस में कैसे बात कर रहे हैं. वहीं शशांक खेतान जो फिल्म के डायरेक्टर-राइटर भी हैं, उनके साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है. उनका और मेरा तालमेल काफी अच्छा है.



वहीं अपनी फिल्म को लेकर वरुण धवन ने कहा, 'हम ये नहीं कहते कि हमारी फिल्म को देखने के बाद कुछ बदलाव आ जाएगा. लेकिन ये फिल्म आपके मूड को बदल देगी. अगर आपके फैमिली में कोई दिक्कत है तो शायद इस फिल्म को देखने के बाद वो ठीक हो जाएगी.'



