आमिर खान ने रवि शास्त्री को दिखाया बल्ले का हुनर, दिखाया फुटवर्क और कहा- लगान नहीं देखी क्या?

आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में कोई कसार नहीं छोड़ रहें है. उन्होंने फैंस के बीच उत्साह को और बढ़ाने के लिए फिल्म के प्रमोशन के अलग-अलग तरीके निकाल लिए हैं. इसमें पॉडकास्ट #LaalSinghChaddhaKiKahaniyaan शुरू करने से लेकर क्रिकेट की दुनिया से जुड़ने तक सब शामिल है. इसके अलावा लाल सिंह चड्ढा की म्यूजिक एल्बम भी दर्शकों के बीच छाई हुई है.

आमिर ने आईपीएल में मांगा था हिस्सा

कुछ समय पहले आमिर खान का एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा था. इस वीडियो में आमिर खान को आईपीएल टीमों में से किसी एक के लिए खेलने का मौका मांगते देखा गया था. इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों को चर्चा के लिए एक टॉपिक मिल गया था. ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन वीडियो आमिर खान को स्पॉट में रखते हुए अपलोड किया है.

अब रवि शास्त्री को दिया जवाब

चैनल के एक न्यूज एंकर ने रवि शास्त्री से पूछा कि क्या आमिर के पास आने वाले IPL लीग में मौका है, जिस पर पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच ने जवाब दिया है, 'वह नेट में अच्छे दिखते हैं. हालांकि उनके फुटवर्क पर कुछ समय बिताने की जरूरत है. लेकिन उन्हें किसी भी टीम में मौका मिल जायेगा.'

When the boss demands, you deliver. 💯 #AamirKhan has begun working on his footwork. 👍 @RaviShastriOfc toh selection pakka samjhe na? #AamirInMyTeam@jatinsapru @StarSportsIndia pic.twitter.com/cBkLoH2VnG