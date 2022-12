Bigg Boss ने पार की हद! बार-बार हुए अनफेयर, फैन्स-सेलेब्स सब देखकर हैं दंग

Bigg Boss 16: बिग बॉस आपकी तबीयत ठीक तो है? अंकित को टारगेट करना बंद करो? लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद शो के कई लवर्स बिग बॉस से ये सवाल कर रहे हैं. टास्क में बिग बॉस अंकित गुप्ता के खिलाफ नजर आए. बार-बार उन्हें नीचा दिखाते दिखे. अंकित के संचालन पर बिग बॉस ने जिस तरह निशाना साधा, उसे देखकर कई लोग हैरान हैं और बिग बॉस को इस सीजन का सबसे बड़ा 'दोगला' बता रहे हैं.

अंकित को बिग बॉस ने किया टारगेट

अंकित गुप्ता इन दिनों घर के कैप्टन हैं. अंकित ने अपनी पावर का इस्तेलाम करते हुए कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए प्रियंका, सौंदर्या, शालीन, सुम्बुल और टीना को चुना. ऐसे में इन पाचों को बाकी बचे हुए कंटेस्टेंट्स से टास्क में कंपीट करना था, जीतने वाली टीम ही कैंप्टेंसी की दावेदारी अपने नाम कर सकती थी. टास्क के संचालक अंकित गुप्ता थे.

अंकित ने अपने फेवरेट्स कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया. पहला राउंड उन्होंने डिस्क्वालिफाई कर दिया, ताकि विरोधी टीम जीत ना सके. लेकिन शिव, निम्रत, साजिद, अब्दू, अर्चना के खिलाफ अंकित का फैसला बिग बॉस को एक आंख नहीं भाया. उन्होंने अंकित के फैसले के लिए जमकर उन्हें फटकारा और फिर क्या था...जब तक टास्क चला तब तक बिग बॉस अंकित गुप्ता को सिर्फ इसलिए लताड़ते हुए दिखे, क्योंकि उन्होंने निम्रत-शिव के ग्रुप के खिलाफ फैसला लिया.

बिग बॉस से निराश हुए लोग

लोगों को हैरानी अंकित गुप्ता से नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिग बॉस का गेम हैं. यहां हर सीजन में कंटेस्टेंट्स जीतने के लिए अनफेयर हो जाते हैं और वो समझ भी आता है. लेकिन पिछले 15 सालों में किसी टास्क में बिग बॉस का इतना ऑफेंसिव बिहेवियर कभी देखने को नहीं मिला. बिग बॉस ने अंकित गुप्ता के हर फैसले को खुलेआम चुनौती दी, उन्हें लताड़ा, खुल्लम-खुल्ला टारगेट किया.

लोग हैरान इसलिए हैं, क्योंकि हर सीजन में संचालक बने कंटेस्टेंट्स अपने फेवरेट्स को जीताने के लिए अनफेयर हो जाते हैं, लेकिन बिग बॉस का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि पिछले सीजन्स में संचालक कितने भी अनफेयर गए हों, बिग बॉस ने कभी भी बीच में दखल नहीं दिया. हमेशा संचालक के फैसले को ही आखिरी माना गया है, भले वो सही हो या गलत.

बिग बॉस ने पार की हद

यहां तक जो हुआ वो ये कहकर तो जायज ठहराया जा सकता है कि इस बार बिग बॉस भी खेल रहे हैं. लेकिन हद तब पार हुई जब उन्होंने टीना, निम्रित, श‍िव को कंफेशन रूम में बुलाकर अंकित और साजिद पर बात की. यहां भी पूरी तरह अंकित पर फोकस रहे. आसान भाषा में समझे तो खुद बिग बॉस चुगलियां करते नजर आए. इस बार बिग बॉस खेल नहीं रहे हैं, अपनी 16 साल की कमाई इज्जत की धज्जि‍यां उड़ा रहे हैं.

गौहर-एंडी ने बिग बॉस पर उठाए सवाल

लेकिन इस बार जब तक टास्क चला, बिग बॉस बीच में अंकित को फटकारते रहे, उनपर दबाव बनाते गए. बिग बॉस का ये रूप देखकर आम जनता से लेकर सेलेब्ल तक हैरान हैं. गौहर खान और एंडी ने अंकित गुप्ता संग ऐसा बर्ताव करने को पूरी तरह से अनफेयर बताया है. एंडी कुमार ने सवाल पूछते हुए लिखा- अंकित गुप्ता के संचालन में बिग बॉस इतनी दखल क्यों दे रहे थे. जब मंडली अनफेयर हो रही थी, तब क्यों चुप थे.

Question; Why #BiggBoss16 getting involved with #AnkitaGupta Sanchalan? Jab mandli unfair ho rahe the tab chup kyun the?? #AnkitBattalion #Priyankit #PriyankaPaltan #PriyankaChaharChoudhury Aajao LIVE me in after #BB16WithPriyAnkit https://t.co/xiU1CxZsCP

गौहर खान ने भी बिग बॉस पर अपनी भड़ास निकाली है. गौहर ने लिखा- अंकित पर लगातार तंज कसना बहुत अनफेयर है. इससे पहले के संचालक सारे के सारे अनफेयर थे. निम्रत, शिव का ग्रुप और मंडली भी टास्क में हमेशा अनफेयर रही है.

Soooooooooo unfair to keep calling Ankit samajhdar sanchalak in a taunting way . Sooooooooo unfair . Iske pehle ke sanchalak saare ke saare unfair the . N the group of nirmit , shiv , n the rest of the mandli is always n always unfair in tasks . N now they claim the same .