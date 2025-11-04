scorecardresearch
 

चिराग पासवान की रैली में गरजे पवन सिंह, दिखाया पावर, बोले- बिहारी होने पर गर्व है

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय दिख रहे हैं. उन्होंने बक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के विकास और अपनी बिहारी पहचान पर गर्व जताया. चुनावी रैली में गाना गाकर उन्होंने समां भी बांधा.

चुनावी रैली में पवन सिंह ने दिखाया पावर (Photo: Instagram @pawansingh999)
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बिहार इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं. पावर स्टार बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं. पवन सिंह पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं. मंगलवार को वो बक्सर रैली में एनडीए के लिए वोट मांगने पहुंचे. जहां उन्होंने खुद को गर्व से बिहारी कहा और बताया कि बिहार कितना विकास कर चुका है. 

पवन सिंह की बिहारी होने पर गर्व 
जनसभा संबोधित करते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं अपने दिल की बात आप सबके सामने रखने आया हूं. मैं पीछे बैठा था. भइया (चिराग पासवान) की बात सुनकर सीना गदगद हो गया. सोचिए पहले का बिहार क्या था. मैंने एक रियलिटी शो किया. राइज एंड फॉल. पहले हम कहीं जाते थे, तो बोलने में शर्म आती थी कि मैं भोजपुरी से हूं, बिहारी हूं. 

लेकिन एनडीए सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि आज हम लोग जहां भी बैठते हैं. गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं. आज हमारा एक गाना भी रिलीज हुआ है. इस गाने का टाइटल है- एक बिहारी सौ पे भारी. चिराग पासवान की रैली में पवन सिंह ने गाना भी गाया और अपनी पावर दिखाई. पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ीं. 

क्यों छोडा था राइज एंड फॉल?
हाल ही में पवन सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने राइज एंड फॉल सिर्फ दो हफ्तों के लिए जॉइन किया था. लेकिन उनकी वजह से शो को अच्छा रिसपॉन्स मिला, जिस वजह से मेकर्स ने उन्हें और कुछ दिन रुकने के लिए मनाया. आखिर में पवन सिंह ने ये कहकर शो छोड़ा कि बिहार इलेक्शन के लिए उन्हें जाना पड़ेगा. 

पवन सिंह ने राइज एंड फॉल में अपना ऐसा जलवा दिखाया कि उन्हें MXPlayer के नए शो I-Popstar में बतौर जज बुलाया गया. वो शो में एक एपिसोड के लिए आए, लेकिन बाकी जजेज पर भारी पड़े. सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी क्लिप छाई हुई थीं. 

शो से बाहर आने के बाद ज्योति सिंह संग उनकी कंट्रोवर्सी भी हई, लेकिन उन्होंने राजनीतिक और पारिवारिक मैटर बखूबी संभाला. 

---- समाप्त ----
