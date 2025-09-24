पवन सिंह के जाते ही बोरिंग हुआ राइज एंड फॉल, धनश्री-कीकू में नहीं दिखा दम

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल शुरू होते ही चर्चा में आ गया था. भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी मौजदूगी से शो में चार चांद लगा दिए थे. पवन सिंह का देसी अंदाज फैन्स को एंटरटेन कर रहा था. लोग उन्हें एंजॉय कर ही रहे थे कि उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. पावर स्टार के जाने के बाद शो का चार्म खत्म होता दिख रहा है.

शो देखने की वजह थे पवन सिंह

राइज एंड फॉल में पवन सिंह के अलावा अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण और कीकू शारदा जैसे सेलेब्स अपना दमखम दिखाने आए. लेकिन इन सबके बीच भोजपुरी स्टार की पर्सनैलिटी अलग दिखी. उनका बिंदास अंदाज भीड़ में उन्हें अलग दिखा रहा था. शो से उनके क्लिप सोशल मीडिया पर छाए हुए थे.

शो के अंदर और बाहर हर जगह पवन सिंह के चर्चे थे. ये भी कहा जाने लगा था कि अशनीर का शो सलमान खान के बिग बॉस को टक्कर दे रहा है. लेकिन लगता है कि आधी से ज्यादा जनता पवन सिंह के लिए शो देख रही थी. क्योंकि उनके जाते ही राइज एंड फॉल बोरिंग सा लगने लगा है. इंटरनेट पर शो की दो-चार क्लिप दिखाई देती हैं.

पवन सिंह के रहते हुए दिनभर में कई स्टोरीज सिर्फ उन पर बन रही थी. अब धनश्री की डिवोर्स स्टोरीज, कीकू शारदा का फेक एटीट्यूड लोगों को पका रहा है. सच कहें तो दर्शकों को उम्मीद आदित्य नारायण से भी थी. लेकिन वो शो ऐसे दिख रहे हैं, जैसे ब्रांडेड पैकेट में कोई लोकल सामान आ गया हो. शो में आदित्य की दोगुली बातें लोगों को रास नहीं आ रहीं. फैन्स उनका रियल रूप देखकर शॉक हैं.

Advertisement

TRP बढ़ाने के लिए उठेगा कौन सा कदम

इसमें कोई शक नहीं है कि पवन सिंह के जाने से शो की व्यूयरशिप कम हुई है. इस वीक राइज एंड फॉल व्यूअरशिप में बिग बॉस को पछाड़ने में नाकामयाब रहा. जबिक पवन सिंह के रहते हुए शो नंबर वन था. ये भी सच है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पवन सिंह को दोबारा शो पर नहीं लाया जा सकता. क्योंकि वो बिहार इलेक्शन में बिजी हैं.

चर्चा है कि मेकर्स पवन सिंह की जगह शो में खेसारी लाल की एंट्री करा सकते हैं. हालांकि, ये बात कितनी सच है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता.

---- समाप्त ----