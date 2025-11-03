scorecardresearch
 

खेसारी लाल यादव के कमेंट से नाराज पवन सिंह, बोले- किसी पर टिप्पणी नहीं करते, सबके लिए दुआ है

पवन सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है. दोनों के बीच चल रही इस कोल्ड-वॉर में पवन सिंह ने कहा कि जो अपनी बातों पर टिक नहीं सकता, वो आगे क्या करेगा आप खुद समझदार हैं.

पवन सिंह ने साधा खेसारी लाल यादव पर निशाना? (Photo: Instagram @singhpawan999)
बिहार में इन दिनों चुनाव के कारण माहौल काफी गरमाया हुआ है. दोनों पक्ष जनता का वोट पाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं. जहां पवन सिंह, NDA के प्रचारक के रूप में मौजूद हैं. वहीं खेसारी आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं.

खेसारी लाल यादव पर क्या बोले पवन सिंह?

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के वो सितारे हैं, जो अपने दम पर कई लोगों को दीवाना बनाते आए हैं. कहा जाता है कि दोनों के बीच एक राइवलरी है. खेसारी ने कई बार 'पावर स्टार' पवन सिंह को लेकर इशारों-इशारों में कई बातें कही हैं. वहीं पवन सिंह ने भी पलटवार किया. 

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों सुपरस्टार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं. पवन सिंह ने एक चुनावी रैली के दौरान खेसारी पर निशाना साधा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. उन्होंने बिना एक्टर का नाम लिए कहा- हमको बोलने की जरूरत थोड़ी है. जो अंड-बंड बोलता है...हम किसी के बारे में टिका-टिप्पणी नहीं करते हैं. हमारी सभी के लिए दुआ है. लेकिन जो अक-बक बोलता है, उसका खुद ही बयान जाकर सुनिए कि वो बोलता है हम मोदी जी के फैन हैं. 

पावर स्टार ने आगे कहा, 'कभी बोलता है हमको किसी ने नहीं बनाया है. अभी चुनावी माहौल में यही बोल निकल रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बनाया. कभी बोलता है कि हमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है. तो बाबू, भाई किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए. कभी शिकायत, कभी बढ़ाई, कभी अंड-बंद, ये क्या है? किसी के भी साथ रहो तो दिमाग से रहो, दिल से नहीं.'

खेसारी ने बुलाया था पवन सिंह को 'नचनिया'

पवन सिंह के बयान से पहले खेसारी लाल यादव ने भी पावर स्टार को लेकर विवादित बयान दिया था. खेसारी ने उन्हें नचनिया कहा, जिससे कई लोग नाराज हुए. पवन सिंह ने इस बात पर अपना रिएक्शन भी दिया था. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा था कि इस शब्द के दो मतलब हो सकते हैं. अगर जुबान फिसली है, तो इसपर रिएक्ट करना सही नहीं. ये शब्द खराब नहीं है, इसका दूसरा मतलब ना निकाला जाए.

