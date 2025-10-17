नामांकन भरने पहुंचे खेसारी लाल यादव, समर्थकों की उमड़ी भीड़, VIDEO

खेसारी ने राजनीति में कदम रखा है. इस बात को लेकर वो काफी खुश भी हैं. वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें फैन्स को फुल सपोर्ट मिलेगा. खेसारी ने कहा कि वह कोई परंपरागत नेता नहीं, बल्कि जनता के बेटे हैं और राजनीति को जिम्मेदारी मानते हैं, कुर्सी की दौड़ नहीं.

X पर जाहिर की थी खुशी

खेसारी लाल यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की. उन्होंने लिखा, मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं.

बता दें कि खेसारी लाल यादव से पहले उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली थीं. उन्हें छपरा सीट से टिकट देने की बात चल रही थी. लेकिन फिर खेसारी खुद आगे आए. मालूम हो कि खेसारी के सामने बीजेपी की सीट से छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है. ये स्थानीय नेता हैं. छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष हैं.

खेसारी से फैन्स को उम्मीदें

खेसारी के वर्कफ्रंट की बात करें तो फैन्स के बीच इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. सोशल मीडिया पर भी इनके 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वीडियो में भीड़ देखकर साफ नजर आता है कि खेसारी कोई हल्के इंसान नहीं. उन्हें फैन्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. खेसारी की एक्टिंग और गानों के लोग दीवाने नजर आते हैं. ऐसे में अगर खेसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए ये सफर रोमांचक हो सकता है.

खेसारी से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन भी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा चुके हैं. दोनों ही स्टार्स राजनीति में सफल रहे हैं. खेसारी क्या कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है.