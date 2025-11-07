खेसारी लाल ने पत्नी को बताया बहन, पवन सिंह ने उड़ाया मजाक, बोले- भरोसा मत करना...

बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति गरमाई हुई है. राजनीतिक मैदान में कई भोजपुरी सितारे एक-दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं. चुनावी माहौल में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है. खेसारी लाल, पवन सिंह के लिए कुछ कहते हैं. फिर पावर स्टार उन्हें जवाब देते हैं. बातों ही बातों में खेसारी लाल अपनी पत्नी को बहन बोल गए, जिस पर पवन सिंह चुटकी लेते दिखे.

खेसारी पर बोले पवन सिंह

खेसारी लाल के कमेंट का जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि वो बीवी को बहन बना लिए हैं. कब वो बहन को बीवी बना लें. इसकी कोई गारंटी नहीं है. हम तो यही कहेंगे उनकी बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है. इतना कहकर पवन सिंह आगे बढ़ गए.

क्या था खेसारी का बयान

चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा था कि मैं जब घर पर रहता हूं, तो पत्नी चंदा को बहुत प्यार देता हूं. लेकिन जब बाहर निकलता हूं, तो उसका भाई बन जाता हूं. क्योंकि बहन की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है. खेसारी अपने इस बयान को लेकर काफी ट्रोल हुए थे. वहीं अब पवन सिंह भी उनके मजे लेने से पीछे नहीं हटे.

खेसारी-पवन में तना-तनी

यूं तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन जब से बिहार इलेक्शन शुरू हुआ है. तब से वो पवन सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं. कभी वो पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर कमेंट करते हैं, तो कभी उन्हें नचानिया कहते हैं. वहीं पवन सिंह भी लगातार उन पर पलटवार करते दिख रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव आरजेडी की सीट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं पवन सिंह एनडीए के स्टार प्रचारक हैं. पवन सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए को जनता का बेशुमार प्यार मिल रहा है. पावर स्टार ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की जीत पक्की है. जनता जिस तरह सपोर्ट कर रही है. वो देखकर दिल गदगद हो गया.

अब देखना होगा कि खेसारी, पवन सिंह की बातों पर क्या रिएक्शन देते हैं.

