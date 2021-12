Buta Mohammad: सुबह बीजेपी में शामिल, फिर दिखे कैप्टन के साथ... कौन हैं पंजाब में कन्फ्यूजन फैलाने वाले बूटा मोहम्मद?

Buta Mohammad Profile: चुनावी राज्य पंजाब में मंगलवार को एक बड़ी हलचल हुई. यहां सूफी गायक बूटा मोहम्मद सुबह लुधियाना में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए. लेकिन कुछ ही घंटों बाद बूटा मोहम्मद को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के चंडीगढ़ स्थित आवास पर देखा गया और कुछ देर बाद खबर आई कि बूटा मोहम्मद पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो गए. पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है.

सुबह बीजेपी और घंटों बाद पंजाब लोक कांग्रेस के साथ जाने से न सिर्फ कन्फ्यूजन हुआ बल्कि विवाद भी बढ़ा. बाद में बूटा सिंह ने कहा कि वो पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनके दोस्त सरदार अली शामिल हुए हैं और वो उन्हीं के साथ वहां गए थे.

Happy to welcome many prominent Punjabis into the Punjab Lok Congress fold today. pic.twitter.com/qyYc1BEepo