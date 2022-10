मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन? PM मोदी को विपक्ष ने याद दिलाया कोलकाता फ्लाईओवर हादसे पर उनका बयान

गुजरात में मोरबी शहर की माच्छु नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज टूट जाने से 141 लोगों की जान जा चुकी है जबकि काफी लोग घायल हैं. जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे. इस हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा. इतना नहीं विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद दिला रहे हैं, जो उन्होंने साल 2016 में कोलकाता के फ्लाईओवर हादसे के बाद दिया था.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है. पांच दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था. सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए.' साथ ही दिग्विजय ने पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहरा रहे थे जिसे उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहे हमला बोला था.

All these are because the quality of construction is being compromised for "MONEY" gains as Modi ji explained in Kolkata bridge collapse.#MorbiBridgeCollapse