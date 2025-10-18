'जमानत नहीं तो इलेक्शन भी नहीं...', शरजील इमाम ने बिहार चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ा

Sharjeel Imam withdraws from Bihar elections 2025: दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने तिहाड़ जेल से ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव नहीं लेने का ऐलान किया है. शरजील ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद लिया है.

शरजील इमाम ने जेल से जारी बयान में कहा कि उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में 2 सितंबर को खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट से 9 सितंबर को भी उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली. इससे उनकी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि वे बिहार चुनाव तक जेल से रिहा होकर चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन जमानत न मिलने के कारण उन्होंने चुनाव में भाग लेने का मन बना दिया है.

उन्होंने यह भी बताया कि उनका मामला अक्टूबर के अंत तक स्थगित हो गया है और उन्हें तब तक जेल में रहना पड़ेगा. इससे पहले शरजील ने बिहार चुनाव के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई अंतरिम जमानत अर्ज़ी भी वापस ले ली थी. यह कदम उनकी कानूनी टीम ने तकनीकी कारणों से उठाया था.

शरजील इमाम 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी हैं और बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे. फिलहाल उनकी नियमित जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और केस का फैसला आने तक उनकी स्थिति पर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं हो पाएगी.

कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहला चरण 6 नवंबर 2025 को संपन्न होगा, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा. इस बार राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा. चुनाव आयोग ने इस चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक तैयारी पूरी कर ली है. वहीं, मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी, जिससे जल्द ही नए विधानसभा का गठन संभव होगा.

पहले चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और स्वतंत्र ढंग से संपन्न हो सके. राज्य के लगभग 7.43 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे.



