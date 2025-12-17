पुदुचेरी में ड्राफ्ट रोल्स से गायब हुए 85 हजार वोटर्स के नाम, जानिए कब आएगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग ने मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की. कुल 12.32 करोड़ मतदाता ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में शामिल हुए, जबकि 27 अक्टूबर तक यह तादाद 13.36 करोड़ थी. यह पुनरीक्षण विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत किया गया है. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में नए वोटर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा था.

और पढ़ें

पुदुचेरी में 110 नए बूथ जोड़े गए हैं और 85,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. यहां पर कुल वोटों की संख्या 7.64 लाख बताई गई है. लक्षद्वीप में 58,000 में से 56,384 मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट में हैं. पश्चिम बंगाल में 27 अक्टूबर तक 7.66 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 7.08 करोड़ को ड्राफ्ट रोल्स में शामिल किया गया, जिससे 58 लाख का शुद्ध अंतर आया.

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं ने जनगणना फॉर्म वापस नहीं किए, उन्हें ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत/डुप्लिकेट) कैटेगरी की लिस्ट में शामिल किया गया है.

अगले साल आएगी फाइनल लिस्ट...

मतदाताओं के नाम अभी हटाए नहीं गए हैं और आखिरी लिस्ट अगले साल फरवरी में जारी होने से पहले संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा फैसला लिया जाएगा. राजस्थान में 44 लाख और गोवा में 1.01 लाख मतदाता ASD श्रेणी में शामिल हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पुदुचेरी में SIR प्रक्रिया जारी, समय पर फॉर्म न देने वालों का नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर

SIR की बदली हुई समयसीमा...

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का ऐलान किया था, लेकिन बाद में कई राज्यों के लिए समयसीमा संशोधित की गई. तमिलनाडु और गुजरात के लिए गणना अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी, जहां ड्राफ्ट रोल्स 19 दिसंबर को पब्लिश होंगे. यूपी के लिए यह अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर को पब्लिश होगा. केरल के लिए गणना 18 दिसंबर को खत्म होगी.

यह भी पढ़ें: पुदुचेरी में 4 कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा, नारायणसामी बोले- हम साबित करेंगे बहुमत

---- समाप्त ----