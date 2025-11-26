पुदुचेरी में SIR प्रक्रिया जारी, समय पर फॉर्म न देने वालों का नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर

पुदुचेरी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी जवाहर ने सोमवार को कहा कि इलेक्शन मशीनरी यह पक्का करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है कि सभी एलिजिबल वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हो.

और पढ़ें

यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि चुनाव वाले केंद्र शासित प्रदेश में कुल 10.21 लाख वोटर्स में से 9,76,747 एन्यूमरेशन फॉर्म (EFs) बांटे जा चुके हैं और 5,89,075 फॉर्म डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं.

पी जवाहर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्टोरल रोल्स के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 962 बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs), 30 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AEROs), 17 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) और दो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEOs) फील्ड में थे. मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों ने BLOs के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए 2,300 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट (BLAs) नियुक्त किए हैं.

इस स्थिति में कट जाएगा नाम

पुदुचेरी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी जवाहर ने कहा कि अगर कोई वोटर 4 दिसंबर से पहले EFs जमा नहीं करता है, तो उसका नाम ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि जिन वोटर्स को BLO के तीन बार घर जाने के बाद भी EFs नहीं बांटे जा सके, उनका नाम भी ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऊंट पर बैठकर वोटर्स को ढूंढ रहे SDM और BLO, बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों में बड़ी चुनौती बना SIR

हालांकि, CEO ने कहा कि जिस वोटर का नाम ड्राफ़्ट रोल में नहीं है, वह अपना नाम शामिल कराने के लिए क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड का इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए वह फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकता है.

वोटर्स अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके https://voters.eci.gov.in पर अपने जमा किए गए EFs का स्टेटस देख सकते हैं.

---- समाप्त ----