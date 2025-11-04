'यदुमुल्लाह' पर निरहुआ के बाद पवन सिंह का वार, छपरा में चुनाव से ज्यादा भोजपुरी स्टार्स का 'इगो बैटल'

बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट इस बार चर्चा में है, जहां भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मैदान में हैं. उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से है, जिनके समर्थन में भोजपुरी के दो बड़े चेहरे - पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ - रैलियां और रोड शो कर रहे हैं.

इस चुनावी जंग में अब राजनीति से ज्यादा भोजपुरी सितारों की बयानबाज़ी सुर्खियां बटोर रही है. दरअसल, खेसारी लाल ने हाल ही में एक सभा में कहा था, "अगर मंदिर बनने से बच्चों को शिक्षा और लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो यहां 200 मंदिर बनवा दीजिए." इस बयान को कथित तौर पर उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दिया था.

खेसारी के इस बयान पर दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, "ऐसे आदमी को 'यदुमुल्लाह' ही कहा जाना चाहिए. ये यादव नहीं हो सकता. आपको विरोध करना है तो बीजेपी या नीतीश कुमार का कीजिए, लेकिन राम मंदिर का नहीं."

पवन सिंह ने निरहुआ के बयान का किया समर्थन

इसके बाद पवन सिंह भी मैदान में उतर आए और दिनेश लाल के बयान को लेकर मीडिया से कहा, "तो क्या गलत कहा है? सही कहा है. लोग मंच से क्या-क्या बोल रहे हैं कि मैंने चार-चार ज़िंदगियां खराब की हैं. मैं बोल सकता हूं कि तुमने (खेसारी लाल) 400 ज़िंदगियां खराब की हैं."

पवन सिंह का पत्नी के साथ चल रहा विवाद

गौरतलब है कि पवन सिंह इस समय अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे कानूनी विवाद को लेकर भी चर्चा में हैं. ज्योति ने उन पर घरेलू हिंसा, जबरन गर्भपात और दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.

खेसारी लाल ने पवन सिंह की पत्नी ज्योति का किया सपोर्ट

वहीं खेसारी लाल ने पहले दिए एक इंटरव्यू में पवन सिंह के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा था, "मैं पवन सिंह से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता. मैं उनका चमचा नहीं हूं. अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत कहा जाएगा."

छपरा की यह सीट अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ‘इगो बैटल’ बन गई है, जहां मंच से ज्यादा गर्मी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है.

