scorecardresearch
 

Feedback

'यदुमुल्लाह' पर निरहुआ के बाद पवन सिंह का वार, छपरा में चुनाव से ज्यादा भोजपुरी स्टार्स का 'इगो बैटल'

बिहार चुनाव में छपरा सीट पर भोजपुरी सितारों की भिड़ंत ने माहौल गरमा दिया है. खेसारी लाल के मंदिर वाले बयान पर दिनेश लाल यादव ने उन्हें ‘यदुमुल्लाह’ कहा, तो पवन सिंह ने इसका समर्थन किया. तीनों दिग्गजों के बीच जुबानी जंग से सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है.

Advertisement
X
पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है. (Photo- ITG)
पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है. (Photo- ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट इस बार चर्चा में है, जहां भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मैदान में हैं. उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से है, जिनके समर्थन में भोजपुरी के दो बड़े चेहरे - पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ - रैलियां और रोड शो कर रहे हैं.

इस चुनावी जंग में अब राजनीति से ज्यादा भोजपुरी सितारों की बयानबाज़ी सुर्खियां बटोर रही है. दरअसल, खेसारी लाल ने हाल ही में एक सभा में कहा था, "अगर मंदिर बनने से बच्चों को शिक्षा और लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो यहां 200 मंदिर बनवा दीजिए." इस बयान को कथित तौर पर उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'हां, मैं भी नचनिया हूं, डांस करता हूं, फिल्मों में काम करता हूं…' खेसारी यादव के साथ जुबानी जंग में बोले मनोज तिवारी

सम्बंधित ख़बरें

खेसारी यादव और मनोज तिवारी (Photo: ITG)
'मैं भी नचनिया हूं, डांस करता हूं, फिल्मों में काम करता हूं…' खेसारी के साथ जुबानी जंग में बोले मनोज तिवारी 
Pawan On Khesari
Khesari के अटैक पर Pawan Singh ने दिया ये बयान! 
खेसारी लाल यादव ने बीजेपी 170 सीटों वाले दावे पर किया तंज
'एक बीवी पर रहता हूं', खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब 
pawan singh hits back at khesari lal yadav
खेसारी के कमेंट से नाराज पवन सिंह, बोले- किसी पर टिप्पणी नहीं करते... 
पवन सिंह (Photo: Instagram @singhpawan999)
खेसारी के 'नचनिया' बुलाने पर हैरान हुए पवन सिंह, बोले- जुबान फिसल गई तो...  

खेसारी के इस बयान पर दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, "ऐसे आदमी को 'यदुमुल्लाह' ही कहा जाना चाहिए. ये यादव नहीं हो सकता. आपको विरोध करना है तो बीजेपी या नीतीश कुमार का कीजिए, लेकिन राम मंदिर का नहीं."

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पवन सिंह ने निरहुआ के बयान का किया समर्थन

इसके बाद पवन सिंह भी मैदान में उतर आए और दिनेश लाल के बयान को लेकर मीडिया से कहा, "तो क्या गलत कहा है? सही कहा है. लोग मंच से क्या-क्या बोल रहे हैं कि मैंने चार-चार ज़िंदगियां खराब की हैं. मैं बोल सकता हूं कि तुमने (खेसारी लाल) 400 ज़िंदगियां खराब की हैं."

पवन सिंह का पत्नी के साथ चल रहा विवाद

गौरतलब है कि पवन सिंह इस समय अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे कानूनी विवाद को लेकर भी चर्चा में हैं. ज्योति ने उन पर घरेलू हिंसा, जबरन गर्भपात और दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.

यह भी पढ़ें: 'एक बीवी पर रहता हूं' खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को दिया जवाब, शादी पर कसा तंज

खेसारी लाल ने पवन सिंह की पत्नी ज्योति का किया सपोर्ट

वहीं खेसारी लाल ने पहले दिए एक इंटरव्यू में पवन सिंह के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा था, "मैं पवन सिंह से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता. मैं उनका चमचा नहीं हूं. अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत कहा जाएगा."

छपरा की यह सीट अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ‘इगो बैटल’ बन गई है, जहां मंच से ज्यादा गर्मी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement