'केवटी का चुनाव पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई जैसा', दरभंगा में BJP सांसद अशोक यादव का बयान

बिहार के मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवटी का विधानसभा चुनाव ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान की सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ी जा रही हो. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस चुनाव में उसी जोश के साथ जुटे हैं जैसे कारगिल में विजय का झंडा फहराना चाहते हों.

राजद पर साधा निशाना

सांसद अशोक यादव ने अपने संबोधन में कहा कि केवटी विधानसभा में वर्षों तक राजद का कब्जा रहा, लेकिन इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजद के शासन में यहां बस कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम हुआ, बाकी विकास के नाम पर कुछ नहीं बदला.

मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी

भाषण के दौरान अशोक यादव ने मुसलमानों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई एनडीए सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लेते हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर लाभ लेते हो और वोट नहीं देते, तो कह दो तोबा-तोबा, अब इन योजनाओं का फायदा नहीं लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को अब बीजेपी की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए.

बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन

अशोक यादव ने कहा कि केवटी को अब 'राजद के कब्जे' से आजाद कराने का समय आ गया है. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा को जिताने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव को कार्यकर्ता एक 'देशभक्ति की लड़ाई' की तरह लड़ें, ताकि केवटी में फिर से विकास और सम्मान की जीत हो सके.

