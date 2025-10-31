दरभंगा में बारिश नहीं रोक पाई चुनावी रफ्तार! छातों के नीचे लगे नारे, भीगकर गर्म हुई सियासत

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दरभंगा में बेमौसम बारिश ने माहौल को जरूर ठंडा किया, लेकिन नेताओं के जोश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. शुक्रवार को रुक-रुककर हुई झमाझम बारिश के बावजूद उम्मीदवार और समर्थक पूरे उत्साह से चुनावी मैदान में डटे रहे.

वहीं, तेज बारिश के कारण कई बड़े नेताओं की सभाएं और हेलीकॉप्टर यात्राएं रद्द करनी पड़ीं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों ने मौसम की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर प्रचार अभियान जारी रखा. दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी अपने समर्थकों के साथ छाता थामे गलियों और बाजारों में घूमते नजर आए.

भीगते शरीर और ठंडी हवाओं के बीच समर्थकों ने 'संजय सरावगी जिंदाबाद' और 'फिर एक बार, बीजेपी सरकार' जैसे नारे लगाकर माहौल को गर्म बनाए रखा. बारिश ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चुनावी जोश के सामने मौसम की हर चुनौती नाकाम रही.

कई जगहों पर पानी भर जाने और सड़कों पर कीचड़ होने के बावजूद उम्मीदवार घर-घर जाकर लोगों से समर्थन की अपील करते रहे. वहीं, जब बारिश कुछ देर के लिए तेज हुई, तो कार्यकर्ता और नेता नजदीकी चाय दुकानों में पहुंच गए. गरम चाय की चुस्की और चुनावी चर्चाओं के साथ थोड़ी देर के विश्राम के बाद प्रचार फिर से शुरू हो गया.

दरभंगा की सड़कों पर भीगते समर्थकों और नारेबाजी के बीच साफ झलक रहा था कि चुनावी मौसम किसी भी हाल में थमने वाला नहीं है. बारिश भले ही बेमौसम आई हो, लेकिन सियासी तापमान अब भी अपने चरम पर है.

