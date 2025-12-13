scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल में जहां चल रहा था वक्फ विवाद वहां BJP ने मारी बाजी, निकाय चुनाव में 'ऐतिहासिक' जीत

केरल स्थानीय निकाय चुनावों में मुनंबम की जीत ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. वक्फ विवाद से जुड़े इस इलाके में NDA की सफलता को बीजेपी ईसाई समुदाय के बढ़ते समर्थन के तौर पर देख रही है. सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति आदेश के बीच यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है.

Advertisement
X
केरल निकाय चुनाव में BJP ने मुनंबम में जीत दर्ज की है. (Photo- X/@AnoopKaippalli)
केरल निकाय चुनाव में BJP ने मुनंबम में जीत दर्ज की है. (Photo- X/@AnoopKaippalli)

केरल के स्थानीय निकाय चुनाव इस बार केवल सीटों की गणित तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दों को भी केंद्र में ला दिया, जो आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का परंपरागत दबदबा बरकरार है, कांग्रेस भी कई इलाकों में मजबूती से लड़ती दिखी, लेकिन बीजेपी के लिए यह चुनाव खास तौर पर अहम माना जा रहा है.

इसकी सबसे बड़ी वजह है एर्नाकुलम जिले का मुनंबम इलाका, जहां NDA की जीत को बीजेपी एक "राजनीतिक और सामाजिक टर्निंग पॉइंट" के रूप में पेश कर रही है. बीजेपी के केरल महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनंबम वार्ड में NDA की जीत को "ऐतिहासिक" बताया है.

यह भी पढ़ें: LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनावों कांग्रेस को बढ़त, सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन पिछड़ा, त्रिवेंद्रम में NDA आगे

सम्बंधित ख़बरें

Voting for Kerala local body elections was held in two phases on 9 and 11 December
केरल निकाय चुनाव रिजल्ट LIVE: कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF का जलवा, सत्ताधारी LDF पिछड़ा 
दोस्त की चाकू मारकर कर दी हत्या. (Photo: Representational)
नशे में दोस्त की चाकू मारकर हत्या... घायल हालत में खुद अस्पताल लेकर पहुंचा था आरोपी 
केरल में निकाय चुनाव के दौरान रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया (Photo: PTI)
केरल में 73.69% मतदान के साथ रिकॉर्ड वोटिंग, चुनाव आयुक्त बोले – 1995 के बाद सबसे बड़ी भागीदारी 
अमित शाह संगठन की तैयारियों का लेगें जायजा
चुनावी राज्यों में बीजेपी का शंखनाद... गृहमंत्री अमित शाह इस महीने जाएंगे केरल 
दिल्ली-मुंबई की हवा खराब, इन शहरों में प्रॉपर्टी लेना फायदेमंद, जहां AQI 100 के नीचे 

बीजेपी नेता का दावा है कि मुनंबम में करीब 500 ईसाई परिवार वक्फ बोर्ड के कथित अवैध दावों की वजह से अपने घरों से बेदखली के खतरे का सामना कर रहे थे. अनूप एंटनी के मुताबिक, मोदी सरकार और बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर इन परिवारों का साथ दिया, उसी का नतीजा है कि लोगों ने स्थानीय चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन दिया.

Advertisement

सात दशक पुराना है वक्फ विवाद की जड़

मुनंबम वक्फ विवाद की जड़ें आज से करीब सात दशक पुरानी हैं. 1950 में सिद्दीकी सैत नामक व्यक्ति ने यह जमीन फरीद कॉलेज को दान की थी. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस भूमि के कुछ हिस्से स्थानीय निवासियों को बेच दिए, जबकि इन इलाकों में लोग पहले से रह रहे थे. साल 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर दिया, जिससे पहले हुए सभी सौदे अमान्य माने जाने लगे. इसके बाद सैकड़ों परिवारों के सामने बेदखली का संकट खड़ा हो गया.

410 परिवारों के बेदखली का डर

इस फैसले के खिलाफ मुनंबम और चेराई इलाकों में 410 दिनों से भी ज्यादा समय तक आंदोलन चला. प्रभावित परिवारों ने कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, वहीं राज्य सरकार ने जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए सीएन रामचंद्रन नायर आयोग का गठन किया. 2025 में केरल हाई कोर्ट के एकल पीठ ने इस आयोग को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने आयोग को बहाल करते हुए 2019 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को "कानून के अनुरूप नहीं" बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Advertisement

हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के "नॉट वक्फ" वाले फैसले पर रोक लगा दी और जनवरी 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. इससे फिलहाल किसी भी परिवार की बेदखली पर रोक है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी पहले ही भरोसा दिला चुके हैं कि किसी को जबरन नहीं हटाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'ताजमहल, लाल किला, विधानसभा भवन सभी वक्फ की प्रॉपर्टी...', केरल कोर्ट ने मुनम्बम की संपत्ति पर दावे को किया खारिज

मुनंबम की जीत को ईसाई समर्थन का संकेत मान रही बीजेपी

बीजेपी अब इस पूरे विवाद को "न्याय बनाम अन्याय" की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है. मुनंबम में मिली जीत को पार्टी केरल में ईसाई समुदाय के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत मान रही है. मसलन, भले ही यह जीत प्रतीकात्मक हो, लेकिन वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामक राजनीति आने वाले समय में राज्य की चुनावी बहस को और तेज कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement