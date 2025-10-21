बिहार चुनाव: वाल्मीकीनगर के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को एक और झटका

वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दृग नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है. यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है. पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रशांत किशोर﻿ की मेहनत के बावजूद यह घटना पार्टी की चुनावी तैयारियों को चुनौती दे रही है.

सूत्रों के अनुसार, दृग नारायण प्रसाद पहले एक सरकारी शिक्षक थे. उन्होंने शिक्षक पद से इस्तीफा देकर जनसुराज पार्टी में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने नामांकन फाइल करते समय विभागीय अनुमति या NOC﻿ नहीं ली थी.

ॉनिर्वाचन अधिकारियों ने जब उनके दस्तावेजों की जांच की तो यह कमी सामने आई, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस कदम से वाल्मीकिनगर सीट पर पार्टी की दावेदारी कमजोर हुई है.

यह पहली बार नहीं है जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति ऐसी हुई हो. हाल ही में पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार भी अपनी पार्टी की अंदरूनी चुनौतियों और रणनीतिक कारणों से अपने नामांकन वापस ले चुके हैं. यह घटनाएं पार्टी के संगठन में कुछ घमासान और अस्थिरता को दर्शाती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी रणनीतियों में स्पष्टता और नियमों का पालन न होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है. साल 2025 के विधानसभा चुनाव के समय यह स्थिति जनसुराज पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

पार्टी के अंदर कुछ मतभेद और उम्मीदवारों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी इस तरह की समस्याओं को जन्म दे रही है. अब निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने चुनावी मौसम में खलबली मचा दी है.

