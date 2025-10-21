scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: वाल्मीकीनगर के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को एक और झटका

वाल्मीकिनगर से जनसुराज पार्टी उम्मीदवार दृग नारायण प्रसाद का नामांकन विभागीय अनुमति न होने के कारण रद्द कर दिया गया. यह पार्टी और प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे पहले भी कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया था.

Advertisement
X
PK की पार्टी के कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस भी लिया है. (File Photo- PTI)
PK की पार्टी के कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस भी लिया है. (File Photo- PTI)

वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दृग नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है. यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है. पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रशांत किशोर﻿ की मेहनत के बावजूद यह घटना पार्टी की चुनावी तैयारियों को चुनौती दे रही है.

सूत्रों के अनुसार, दृग नारायण प्रसाद पहले एक सरकारी शिक्षक थे. उन्होंने शिक्षक पद से इस्तीफा देकर जनसुराज पार्टी में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने नामांकन फाइल करते समय विभागीय अनुमति या NOC﻿ नहीं ली थी.

यह भी पढ़ें: जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने दबाव में नॉमिनेशन वापस लिया', प्रशांत किशोर का BJP आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Leaders are looking at their own greed, not your benefit.
बिहार चुनाव: लाभार्थी तय करेंगे भविष्य? नीतीश राज पर विपक्ष का हमला 
My priority is to establish a university in Ujiarpur.
‘सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं’, बोले दुर्गा प्रसाद सिंह 
prashant kishor
'अगर जन सुराज का कैंडिडेट अच्छा ना लगे तो उसे भी वोट ना दें...', जानें ऐसा क्यों बोले प्रशांत किशोर 
Either there will be fewer than 10 seats, or more than 150; there will be no middle ground. - Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने चुनाव खुद न लड़ने का किया फैसला, तेजस्वी-NDA को दी खुली चुनौती 
prashant kishor index finger
जन सुराज पार्टी क्यों चाहती है कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव न लड़ें 

ॉनिर्वाचन अधिकारियों ने जब उनके दस्तावेजों की जांच की तो यह कमी सामने आई, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस कदम से वाल्मीकिनगर सीट पर पार्टी की दावेदारी कमजोर हुई है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह पहली बार नहीं है जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति ऐसी हुई हो. हाल ही में पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार भी अपनी पार्टी की अंदरूनी चुनौतियों और रणनीतिक कारणों से अपने नामांकन वापस ले चुके हैं. यह घटनाएं पार्टी के संगठन में कुछ घमासान और अस्थिरता को दर्शाती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर ने चुनाव खुद न लड़ने का किया फैसला, तेजस्वी-NDA को दी खुली चुनौती

विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी रणनीतियों में स्पष्टता और नियमों का पालन न होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है. साल 2025 के विधानसभा चुनाव के समय यह स्थिति जनसुराज पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

पार्टी के अंदर कुछ मतभेद और उम्मीदवारों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी इस तरह की समस्याओं को जन्म दे रही है. अब निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने चुनावी मौसम में खलबली मचा दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement