'अगर हमारे वोट बंटे तो बिहार में...', किशनगंज की चुनावी रैली में सपा सांसद इकरा हसन ने मुस्लिम वोटर्स को चेताया

यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने बिहार के किशनगंज में मुस्लिम बहुल आबादी को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने जनता को खबरदार करते हुए कहा, "अगर हमारे वोट बटेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी." इकरा हसन ने 'डबल इंजन की सरकार' को 'नापाक सरकार' बताते हुए जनता से एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करने की अपील की.

सांसद इकरा हसन ने मंच से बोलते हुए कहा कि अगर वोटों का बिखराव हुआ तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि इस बार बीजेपी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की सीट कब्जा लेगी. इकरा हसन ने जोर देकर कहा कि बिहार से अबकी बार जो संदेश देशभर में जाएगा, उससे पूरे देश में बदलाव आएगा. इस दौरान उन्हें सुनने के लिए काफी तादाद में लोग मैदान में मौजूद थे.

इकरा हसन ने जनता के मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि चाहे वक्फ का मुद्दा हो, तरक्की का, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, इन सबके लिए वे डबल इंजन की 'नापाक सरकार' से लड़ते हैं. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी की भूमिका रहती है. इसलिए उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी सऊद आलम को जिताने का काम करें, ताकि यह संघर्ष सफल हो सके.

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगा. इन सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे.

