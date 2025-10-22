'हम जनता के लिए काम किए, वो अपने लिए करते हैं...', गोपालगंज में लालू परिवार पर जमकर बरसे नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया. सीएम भोरे विधानसभा के जीए उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद बरौली विधानसभा के माधव उच्च विद्यालय मांझा पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर जमकर हमला बोला.
CM नीतीश ने क्या कहा?
लालू के गृह जिले में लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं किया. 2005 से पहले शाम को लोग घर से बाहर नही निकलते थे, कितना बुरा हाल था, हिंदू- मुस्लिम में झगड़ा होते रहता था, तो हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी कर झगड़े को खत्म करने का काम किया. वो लोग कुछ काम किया था, अपने हटा तो पत्नी को बना दिया, सब अपने परिवार के लिए काम करता है, सीएम ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में मौका मत दीजिएगा, सब इधर उधर करता है. हमारी सरकार में कानून का राज है.
सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी तक पांच लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया है. वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है और महिलाओ को रोजगार दिया गया है.
सभी वर्गों के लिए किया काम
सीएम ने कहा कि बिहार पुलिस में जितनी महिलाओं की संख्या है, वह पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं है. हमारी सरकार ने हिंदू-मुस्लिम सभी वर्गों के लिए काम किया है. मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ-साथ मंदिरों की चाहरदीवारी भी करवायी, पिछली सरकार में हिंदू-मुस्लिम होता था. लेकिन अब सब बंद हो गया है.
सीएम ने मतदाताओं से की खास अपील
सीएम नीतीश कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सब काम तो हमने किया है, अगर चुनाव में उनको मौका दे दिया तो फिर गड़बड़ करेगा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, केवल अपने लिए ही काम करेगा. ये लोग हिन्दू मुस्लिम करते थे, कभी उनके लिए काम नही किया था, हमलोग ने मदरसों को सरकारी मान्यता दी. कब्रिस्तान हिन्दू मुस्लिम इलाके के बीच में रहता था, जिसके कारण दोनों के बीच मे झगड़ा होता था. सब कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा दिये. हमलोग काम किये है,उ सब(RJD) खाली इधर उधर करता है. हमलोगों ने हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है. गोपालगंज जिले में सब काम हुआ है, इंजीनियरिंग कालेज, महिला आईटीआई बनवाएं. हमलोग रात दिन आपके लिए काम करते रहते हैं.
चुनावी जनसभा में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मिथिलेश तिवारी, मंजीत सिंह, रामप्रवेश राय, एमएलसी राजीव कुमार, समेत अन्य नेता मौजूद थे.