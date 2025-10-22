scorecardresearch
 

Feedback

'हम जनता के लिए काम किए, वो अपने लिए करते हैं...', गोपालगंज में लालू परिवार पर जमकर बरसे नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला. उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेज, मुफ्त बिजली, वृद्धा पेंशन, महिलाओं के रोजगार और कानून-व्यवस्था को गिनाया. मतदाताओं से अपील की कि चुनाव में RJD को मौका न दें, क्योंकि वे केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं.

Advertisement
X
जनसभा को संबोधित करते CM नीतीश कुमार. (Photo: ITG)
जनसभा को संबोधित करते CM नीतीश कुमार. (Photo: ITG)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया. सीएम भोरे विधानसभा के जीए उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद बरौली विधानसभा के माधव उच्च विद्यालय मांझा पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर जमकर हमला बोला. 

CM नीतीश ने क्या कहा?
लालू के गृह जिले में लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं किया. 2005 से पहले शाम को लोग घर से बाहर नही निकलते थे, कितना बुरा हाल था, हिंदू- मुस्लिम में झगड़ा होते रहता था, तो हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी कर झगड़े को खत्म करने का काम किया. वो लोग कुछ काम किया था, अपने हटा तो पत्नी को बना दिया, सब अपने परिवार के लिए काम करता है, सीएम ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में मौका मत दीजिएगा, सब इधर उधर करता है. हमारी सरकार में कानून का राज है.

सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी तक पांच लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया है. वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है और महिलाओ को रोजगार दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

The blackboard shows the way to everyone: Tej Pratap Yadav
'ब्लैकबोर्ड सबको राह दिखाता है', तेज प्रताप यादव का जन सुराज पर हमला 
There was a competition between NDA and Grand Alliance to woo women voters in Bihar
महिलाओं को टिकट देने में RJD सबसे आगे, NDA-महागठबंधन दोनों ने लगाई वादों की झड़ी... 'आधी आबादी' किसे जिताएगी? 
BJP is afraid of me, which is why it is committing injustice. - Shweta Suman
मोहनिया में RJD को झटका, श्वेता सुमन का नामांकन रद्द, जान‍िए मामला 
communal tension
I Love Mohammad फ्लेक्स लगाने से मचा बवाल, दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी  
jansuraj.
आरा में 'जनसुराज' प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, शराब के नशे में धुत युवक ने फेंक ईंट-पत्थर 
Advertisement

सभी वर्गों के लिए किया काम
सीएम ने कहा कि बिहार पुलिस में जितनी महिलाओं की संख्या है, वह पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं है. हमारी सरकार ने हिंदू-मुस्लिम सभी वर्गों के लिए काम किया है. मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ-साथ मंदिरों की चाहरदीवारी भी करवायी, पिछली सरकार में हिंदू-मुस्लिम होता था. लेकिन अब सब बंद हो गया है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सीएम ने मतदाताओं से की खास अपील
सीएम नीतीश कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सब काम तो हमने किया है, अगर चुनाव में उनको मौका दे दिया तो फिर गड़बड़ करेगा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, केवल अपने लिए ही काम करेगा. ये लोग हिन्दू मुस्लिम करते थे, कभी उनके लिए काम नही किया था, हमलोग ने मदरसों को सरकारी मान्यता दी. कब्रिस्तान हिन्दू मुस्लिम इलाके के बीच में रहता था, जिसके कारण दोनों के बीच मे झगड़ा होता था. सब कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा दिये. हमलोग काम किये है,उ सब(RJD) खाली इधर उधर करता है. हमलोगों ने हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है. गोपालगंज जिले में सब काम हुआ है, इंजीनियरिंग कालेज, महिला आईटीआई बनवाएं. हमलोग रात दिन आपके लिए काम करते रहते हैं.

Advertisement

चुनावी जनसभा में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मिथिलेश तिवारी, मंजीत सिंह, रामप्रवेश राय, एमएलसी राजीव कुमार, समेत अन्य नेता मौजूद थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement