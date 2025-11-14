Dhaka Election Results Live: बीजेपी के पवन कुमार जयसवाल और राजद के फैसल रहमान में मुकाबला

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है और रुझान आने लगेंगे. हम ढाका सीट पर स्थितियों को दिखाने जा रहे हैं. यहां मुख्य मुकाबला राजद के फैसल रहमान और बीजेपी के पवन कुमार जयसवाल के बीच मुकाबला है. इसके अलावा बसपा से सिंकदर भारती भी यहां मैदान में हैं. वहीं जनसुराज के डॉ. एल. बी. प्रसाद ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.

और पढ़ें

पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट बिहार की प्रमुख और चर्चित सीटों में से एक मानी जाती है. वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल कर रहे हैं. वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पवन कुमार जायसवाल को 99,792 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार फैजल रहमान को 89,678 वोट प्राप्त हुए थे. आरएलएसपी के प्रत्याशी राम पुकार सिन्हा तीसरे स्थान पर रहे थे.

मोतिहारी जिला कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्ष 2010 में हुए परिसीमन ने ढाका विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को पूरी तरह बदल दिया. परिसीमन के बाद पताही प्रखंड को चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया, जबकि चिरैया का घोड़ासहन प्रखंड ढाका विधानसभा में जोड़ दिया गया.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इस सीट पर पिछले चुनावों का इतिहास भी दिलचस्प रहा है. वर्ष 2015 में राजद उम्मीदवार फैसल रहमान ने जीत हासिल की थी, जबकि 2010 में पवन कुमार जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी. समग्र रूप से देखें तो ढाका विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चा में रहती है और हर चुनाव में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिलती है.

Advertisement

---- समाप्त ----