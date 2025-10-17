गाड़ी छोड़ साइकिल पर उतरे 'मंत्री जी', जाले सीट से जीवेश मिश्रा ने भरा पर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है. इसी क्रम में दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल किया.

साइकिल से नामांकन करने पहुंचे जीवेश मिश्रा

जीवेश मिश्रा किसी भव्य रैली या गाड़ियों के काफिले के बजाय साइकिल से जिला मुख्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल कर सादगी का अनूठा संदेश दिया. वो सैदनगर स्थित काली मंदिर से साइकिल चलाते हुए दरभंगा जिला मुख्यालय के विकास भवन पहुंचे. उनके साथ समर्थकों का हुजूम जरूर था, लेकिन साइकिल से वहां जाकर उन्होंने जनता से जुड़ाव का संकेत दिया.

नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा

जाले विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीवेश मिश्रा का यह दूसरी बार नामांकन है. 2020 के चुनाव में भी वो इसी सीट से विजयी हुए थे और सरकार में नगर विकास मंत्री के रूप में उन्होंने कई शहरी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया. इस बार वो क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता से निकटता के आधार पर फिर से जीत का दावा ठोक रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने मंत्री के इस कदम का स्वागत किया. कई लोगों ने कहा कि यह आम जनता से जुड़ने की मिसाल है, जब एक मंत्री भी चुनावी नामांकन के लिए साइकिल का सहारा लेता है. मिश्रा ने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की और कहा कि वो जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं. दरभंगा की जाले सीट इस बार मुकाबले में खास मानी जा रही है.



