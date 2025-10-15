scorecardresearch
 

उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर, कांग्रेस नेता बोले- उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं

एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बीच खींचतान को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है. उन्होंने कहा कि वह आ जाएंगे तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे.

उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर. (File Photo: PTI)
उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर. (File Photo: PTI)

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है. उन्होंने कहा कि कुशवाहा के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं और उनकी वापसी से गठबंधन और मजबूत होगा. उनके इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी है.

आजतक से बातचीत के दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह ने जब पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे. हम लोगों हमेशा से उनका स्वागत करते हैं. हमने दो पहले भी वेलकम किया है.

'हमेशा खुले हैं दरवाजे'

उन्होंने दावा किया कि वह मेरे दोस्त हैं और उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं. कांग्रेस नेता ने नामांकन और चुनावी रणनीति को लेकर भी आशावादी रुख दिखाया. उन्होंने कहा, 'नॉमिनेशन में रैली थोड़ी करनी है, हो जाएगा सब सही है.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

कांग्रेस नेता के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. साथ ही इशारा कर दिया है कि महागठबंधन कुशवाहा की वापसी को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनावी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

उपेंद्र कुशवाहा हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हैं. वह पहले महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन बाद में अपनी पार्टी रालोसपा के साथ अलग राह पर चले गए.

वहीं, बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जिसमें उनकी पार्टी को केवल 6 सीटें मिली हैं, जबकि उन्होंने शुरू से ही 24 सीटों की मांग की थी. कुशवाहा को खासतौर पर महुआ विधानसभा सीट न मिलने से नाराज हैं, जहां वे अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे. पर एनडीए ने इस सीट को एलजेपी के खाते में डाल दिया है.

'ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए'

इसके अलावा कुशवाहा ने मंगलवार रात ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया, जिसके बाद रातभर बीजेपी नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही. बुधवार को वे दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी की उम्मीदें हैं, जहां सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सकता है.

