'NDA में सब ठीक, बिहार में हमारी जीत तय', अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा

जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और बिहार में गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी. उन्होंने माना कि कुछ मुद्दों पर विमर्श हुआ है, लेकिन अब किसी कठिनाई की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होगी.

सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं. (Photo- Screengrab)
जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि "सुबह ही मैंने कहा था कि गठबंधन के संदर्भ में कुछ मुद्दे हैं जिन पर विमर्श की जरूरत है. इसी विमर्श के लिए मैं और नित्यानंद राय गृह मंत्री से मिले थे. अब उम्मीद है कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी."

उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सभी घटक दल चुनाव के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी. हमारी जीत तय है." महुआ सीट से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की अमित शाह से मुलाकात करीब एक घंटे चली. यह बैठक दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर हुई. बताया जा रहा है कि इस दौरान बिहार में सीट बंटवारे और एनडीए के अंदरूनी समन्वय को लेकर चर्चा हुई.

बिहार में बीते कुछ दिनों से जेडीयू और एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें चल रही थीं. सोमवार रात पटना में हुई लंबी बैठक में भी कुछ मुद्दों पर असहमति की बात सामने आई थी लेकिन दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि "अब सब कुछ ठीक है" और यह भी कहा कि "बिहार में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी."

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उपेंद्र कुशवाहा ने दोहराया कि "एनडीए की जीत सुनिश्चित है और सभी दल एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे." उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर वापस लौट गए हैं. गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा नित्यानंद राय के आवास पर गए थे.

---- समाप्त ----
