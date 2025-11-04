मोकामा के बाद बाढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी हिंसा, RJD उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर मारपीट का आरोप

मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हिंसा के बाद बाद अब बाढ़ विधानसभा सीट पर भी चुनावी हिंसा और तनाव की खबर सामने आई है. यहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार लल्लू मुखिया और उनके समर्थकों पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के समर्थक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है.

RJD उम्मीदवार और समर्थकों पर मारपीट का आरोप

धानुक जाति से आने वाले वरुण कुमार नामक एक युवक ने आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया और उनके समर्थकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. वरुण कुमार ने इस संबंध में बाढ़ के पंडारक थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है.

शिकायतकर्ता वरुण कुमार, कथित तौर पर जेडीयू समर्थक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई.

मामला सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. हालांकि, पंडारक थाने की पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस रजिस्टर नहीं किया है. पंडारक थाना प्रभारी ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है और आरोप की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दुलारचंद की हत्या के आरोप में अनंत सिंह को जेल

मोकामा में हाल ही में दुलारचंद की हत्या के आरोप में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा है. घटना 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के दो समूहों के बीच झड़प और हिंसा हुई. इस हिंसा के दौरान जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि उन्हें पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया. दुलारचंद यादव के परिवार ने सीधे तौर पर जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया.

